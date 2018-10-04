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В Армении назначили трех новых министров
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В Армении назначили трех новых министров 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении новых глав МЧС, министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов, а также министерства транспорта, связи и информационных технологий, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Назначить Феликса Цолакяна министром по чрезвычайным ситуациям, Гарегина Баграмяна — министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов, Акопа Аршакяна — министром транспорта, связи и информационных технологий", — говорится в тексте указа.
Сообщается, что Баграмян и Аршакян до назначения были заместителями министров в своих ведомствах. Цолканян занимал посты замдиректора Службы национальной безопасности, главы налоговой службы, губернатора Ширакской области, а также возглавлял контрольную службу экс-президента президента Сержа Саргсяна.
Ранее сообщалось, что Саркисян подписал указ о массовой отставке министров.
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