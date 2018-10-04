В Армении объявлен день траура

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу правительства страны.
«В день похорон национального героя Армении, постоянного представителя республики в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях, чрезвычайного и полномочного посла Армении в Швейцарии, известного певца, композитора, писателя, киноактера и общественного деятеля Шарля Азнавура, объявить 6 октября траур», — говорится в тексте.
Ранее СМИ передавали, что церемония прощания с Азнавуром пройдёт в пятницу, 5 октября, в Доме инвалидов в Париже.
Также сообщалось, что день траура в Армении объявят во время похорон французского музыканта.
О смерти шансонье стало известно 1 октября.
Российский певец Олег Погудин в беседе с Nation News рассказал об уникальности Азнавура.