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В Армении объявлен день траура
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В Армении 6 октября объявлено днём траура в связи со смертью Азнавура 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу правительства страны.
«В день похорон национального героя Армении, постоянного представителя республики в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях, чрезвычайного и полномочного посла Армении в Швейцарии, известного певца, композитора, писателя, киноактера и общественного деятеля Шарля Азнавура, объявить 6 октября траур», — говорится в тексте.
Ранее СМИ передавали, что церемония прощания с Азнавуром пройдёт в пятницу, 5 октября, в Доме инвалидов в Париже.
Также сообщалось, что день траура в Армении объявят во время похорон французского музыканта.
О смерти шансонье стало известно 1 октября.
Российский певец Олег Погудин в беседе с Nation News рассказал об уникальности Азнавура.
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