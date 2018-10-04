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Россию захотели выдворить из Совбеза ООН
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Украина предложила выдворить Россию из Совбеза ООН 

Lenta.ru 1 час назад
Украина считает необходимым исключить Россию из Совета безопасности ООН в связи с попытками совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом в своем Facebook написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.
«Россия, как банальный вор, прибегает ко взломам систем, кибератакам и попыткам сфальсифицировать доказательства в рамках расследования Совместной следственной группы [по расследованию уничтожения МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 года]. (…) Такая откровенная преступность намерений РФ — взламывать компьютерные системы ОЗХО, Совместной следственной группы для того, чтобы исключить расследование преступлений, совершенных Россией — это откровенная дикость и нецивилизованность», — написала она.
4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила о предотвращении российской кибератаки в апреле этого года. Согласно ее заявлению, четверо россиян (Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников) прибыли в Нидерланды 10 апреля 2018 года и были пойманы со шпионским оборудованием в отеле неподалеку от штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия.
По словам министра, в этот момент в лаборатории ОЗХО исследовали образцы яда, которым в марте этого года были отравлены в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Одновременно там находились образцы химического оружия, использованного в сирийской Думе.
Кроме того, Бейлевелд сообщила, что Россия попыталась выкрасть файлы о расследовании катастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом.
Предполагаемых шпионов арестовали и депортировали из страны 13 апреля. Операция была проведена совместно с британскими спецслужбами.
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