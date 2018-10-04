Россию захотели выдворить из ООН

Украина предложила выдворить Россию из Совбеза ООН

«Россия, как банальный вор, прибегает ко взломам систем, кибератакам и попыткам сфальсифицировать доказательства в рамках расследования Совместной следственной группы [по расследованию уничтожения МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 года]. (…) Такая откровенная преступность намерений РФ — взламывать компьютерные системы ОЗХО, Совместной следственной группы для того, чтобы исключить расследование преступлений, совершенных Россией — это откровенная дикость и нецивилизованность», — написала она.

4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила о предотвращении российской кибератаки в апреле этого года. Согласно ее заявлению, четверо россиян ( Алексей Минин , Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников ) прибыли в Нидерланды 10 апреля 2018 года и были пойманы со шпионским оборудованием в отеле неподалеку от штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия.

По словам министра, в этот момент в лаборатории ОЗХО исследовали образцы яда, которым в марте этого года были отравлены в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Одновременно там находились образцы химического оружия, использованного в сирийской Думе

Кроме того, Бейлевелд сообщила, что Россия попыталась выкрасть файлы о расследовании катастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом.

Предполагаемых шпионов арестовали и депортировали из страны 13 апреля. Операция была проведена совместно с британскими спецслужбами.