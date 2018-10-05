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США признали украинцев жертвой геноцида
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Дружеское признание. В США объявили голодомор геноцидом против Украины 

Национальная Служба Новостей + ещё 11 21 минуту назад
Фото: uapress.info
Стремление украинцев представить голод 1932-1933 как нарушение прав человека со стороны СССР в отношении Украины поддержал сенат США.
Соединенные Штаты признали голодомор геноцидом против народа Украины. Резолюцию, в которой осуждаются систематические нарушения прав человека в 1932–1933 годах со стороны советского правительства в отношении украинцев, принял сенат США. Документ был внесен на рассмотрение еще в марте этого года. Таким образом, Сенат согласился с выводами правительственной комиссии США по Голоду в Украине, которая сформировалась в 1984 году для расследования массового голода.
Напомним, голод 1932-1933 годов охватил все крупные зерновые районы СССР, включая Украину, Северный Кавказ, Поволжье, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Жертвами стали, по различным оценкам, 7-8 миллионов человек.
Киев уже поддержал решение американского сената. Президент Украины выразил надежду, что примеру США «последуют и другие страны», сообщает RT. А в посольстве Украины в США заявили, что «резолюция стала результатом плодотворного взаимодействия посольства Украины, украинской диаспоры в США и друзей Украины в Сенате». Отметим, что в Вашингтоне в 2015 году открыли Ммемориал жертвам Голодомора на Украине 1932-1933 годов.
На Украине действует закон, который признает голод 1930-х годов актом геноцида. В прошлом году в день памяти жертв голодомора президент Украины Петр Порошенко призвал российские власти взять на себя ответственность за преступления советского режима.
В эфире НСН журналист, историк и публицист Николай Сванидзе отметил, что Украина пострадала от голодомора больше других республик, потеряла миллионы человек, но требовать покаяния за это уже не у кого.
«Да, украинцам досталось очень сильно — миллионы жертв, страшно. Но, еще раз повторю, это не был геноцид украинского народа. Претензии к сталинскому руководству, которого уже давно нет, мог бы предъявить народ всех бывших советских республик. Признать голодомор преступлением необходимо, но каяться здесь некому. У нас давно другая страна и другое руководство», — заявил Сванидзе.
По мнению публициста, голодомор нужно считать геноцидом, но не только украинского народа, а всех советских людей.
«Геноцид действительно был, но не геноцид украинского народа. Я бы сказал, что голодомор — это был геноцид всего советского народа. Преступная сталинская клика, которая была у власти в Советском Союзе, организовала гибель советского крестьянства. Не только украинского, но еще и поволжского, и казахского, и северокавказского. Этот страшный мор с массовым людоедством прошелся почти по всей стране», — подчеркнул собеседник НСН.
Напомним, осенью 2017 года в МИД России заявили, что Украина пытается представить голод 30-х годов «геноцидом украинского народа», но это не имеет с действительностью ничего общего.
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