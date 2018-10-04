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В ОЗХО прокомментировали попытку кибератаки
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В ОЗХО прокомментировали попытку кибератаки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Организация по запрещению химического оружия опубликовала на своем сайте официальный комментарий в связи с предполагаемой хакерской атакой.
"Нидерланды являются страной, принимающей ОЗХО и, в этой роли, несут ответственность за обеспечение и поддержание мер, необходимых для защиты штаба ОЗХО. ОЗХО благодарит Нидерланды за их действия и будет поддерживать контакт в том, что касается дальнейшего развития событий", — говорится в тексте сообщения.
В организации также обратили внимание на увеличившееся в 2018 году число ситуаций, связанных с безопасностью в интернете.
Ранее Нидерланды обвинили Россию в попытке кибератаки на ОЗХО.
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