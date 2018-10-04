В ОЗХО прокомментировали попытку кибератаки

Организация по запрещению химического оружия опубликовала на своем сайте официальный комментарий в связи с предполагаемой хакерской атакой.

"Нидерланды являются страной, принимающей ОЗХО и, в этой роли, несут ответственность за обеспечение и поддержание мер, необходимых для защиты штаба ОЗХО. ОЗХО благодарит Нидерланды за их действия и будет поддерживать контакт в том, что касается дальнейшего развития событий", — говорится в тексте сообщения.

В организации также обратили внимание на увеличившееся в 2018 году число ситуаций, связанных с безопасностью в интернете.

Ранее Нидерланды обвинили Россию в попытке кибератаки на ОЗХО.