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Меркель призвала Иран покинуть Сирию
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Меркель призвала силы Ирана покинуть Сирию 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: Reuters
Иран должен вывести свои силы из Сирии, поскольку это представляет угрозу для Израиля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
«Мы предприняли много усилий, я говорила с российским президентом о том, что иранские силы должны уйти и по возможности свести на ноль влияние в Сирии, что, конечно, является сложным проектом», — цитирует ТАСС Меркель.
По её словам, тот факт, что «Иран размещает свои силы рядом с Голанскими высотами, является угрозой для Израиля».
Она подчеркнула, что такая же угроза «исходит из Ливана».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Иран помогает эффективно бороться с терроризмом в Сирии.
27 сентября Нетаньяху отметил, что Израиль продолжит действовать против Ирана в Сирии и других странах.
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