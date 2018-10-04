Ещё
Польша защитится от России базой США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше построят военную базу США для защиты от России 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что США уже приняли решение о размещении военной базы в Польше. Об этом сообщает издание Polsat News.
«Решение уже принято, остались только технические вопросы», — сказал президент, отвечая на вопрос о строительстве военной базы США на территории страны.
Он подчеркнул, что Польша готова вложиться в создание необходимой инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянное присутствие американских вооруженных сил. Будущую базу уже называют «Форт Трамп».
По мнению Дуды, база станет сдерживающим фактором для возможной российской агрессии.
«Я не помню, чтобы Россия когда-либо осмеливалась нападать на страну, где присутствует американская армия», — заявил президент.
Вместе с тем он отметил, что это не освобождает польское государство от необходимости вкладываться в собственную армию.
О готовности выделить 1,5-2 миллиарда долларов на создание военной базы США на своей территории польские власти заявили в мае этого года. США согласились нарастить военный контингент в Польше. На данный момент в стране находятся около 3500 американских военных.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию захотели выдворить из Совбеза ООН458
Раскрыто влияние «Доширака» на организм77
Павел Воля госпитализирован19
Ротенберг объяснил ЧП на Крымском мосту271
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев436
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение