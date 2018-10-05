Китай обвинили в слежке за компаниями США

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Bloomberg утверждает, что хакеры из Китая пытались шпионить за американскими компаниями 

ТАСС + ещё 5 59 минут назад
Китайские хакеры пытались шпионить за американскими компаниями с помощью микрочипов, утверждает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его информации, микрочипы внедрялись в материнские платы, предназначавшиеся для серверов, которыми пользовались такие компании, как Apple и Amazon. Источники утверждают, что имплантирование происходило на этапе сборки оборудования. Как сообщает Bloomberg, она осуществлялась на китайских фабриках, являющихся подрядчиками крупнейшего в мире производителя материнских плат Supermicro.
По данным Bloomberg, таким образом хакеры пытались заполучить долгосрочный доступ к корпоративным тайнам и государственным сетям США. Отмечается, что информация о краже пользовательских данных отсутствует.
Как пишет Bloomberg, властям США известно о хакерской схеме с 2015 года, и в настоящий момент в связи с этим ведется расследование. В то же время сообщается, что, по словам представителей Apple и Amazon, компании вредоносных чипов в оборудовании не находили. Supermicro же заявила, что ей неизвестно о расследовании. ФБР и другие американские государственные учреждения отказались комментировать ситуацию.
В сентября директор ФБР Кристофер Рей в интервью CBS заявил, что Китай является главным приоритетом для американской контрразведки, и нет страны, которая представляет большую угрозу для интеллектуальной собственности США.
15 июня этого года президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, Вашингтон введет 25%-ные пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.
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