В ЕС озабочены «кибератакой на ОЗХО»

В ЕС выразили озабоченность из-за сообщений о попытке кибератаки на ОЗХО

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Пенс: «действия» России по отношению к США меркнут на фоне Китая

В Нидерландах рассказали о цели «кибератаки на ОЗХО»

В Совфеде прокомментировали публикацию The Guardian о книге про Скрипаля