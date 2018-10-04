Кого взломала российская разведка

Британия назвала ГРУ ответственным за кибератаки во всем мире

С высокой долей вероятности

По сведениям Национального центра кибербезопасности (НЦК) Великобритании, российские разведывательные службы проводят кампанию по осуществлению «неизбирательных и безрассудных кибератак, направленных против политических институтов, бизнеса, медиа и спорта». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное заявление ведомства.

НЦК «почти точно» уверен, что за печально известными хакерскими группировками стоят сотрудники ГРУ России. Среди таких группировок называются APT 28, Fancy Bear, Sofacy, CyberCaliphate, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar Team и др.

«Учитывая результаты анализа и общий контекст, британское правительство сделало вывод, что российские власти — Кремль — несут ответственность [за кибератаки]», — сообщает Национальный центр кибербезопасности.

Что же приписывают злокозненным «русским хакерам»? По версии Британии, киберпреступники из России стояли за заражением сетей вирусами BadRabbit и NotPetya, которые привели к перебоям в работе нескольких украинских и российских компаний, совершили атаку на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в августе 2017 года, а также взломали почту Национального демократического комитета США, что в конечном итоге вылилось в вмешательство в исход президентских выборов два года назад.

«Эти кибератаки не несут в себе защиту национальной безопасности, но мешают людям по всему миру вести нормальную жизнь и даже наслаждаться спортивными соревнованиями. Действия ГРУ безрассудны и неизбирательны: они пытаются вмешаться в выборы в других странах и при этом готовы навредить российским компаниям и гражданам.

Такое поведение демонстрирует нежелание считаться с международным правом и установленными нормами, а также создает ощущение безнаказанности и неуязвимости.

Наше послание просто: вместе с нашими союзниками мы выведем ГРУ на чистую воду и помешаем его попыткам подорвать международную стабильность», — заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Ранее министр выступил с угрозой в адрес российских властей в ходе ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании , пообещав, что цена за любое вмешательство будет «слишком высока».

«Пока у власти в Великобритании находятся консерваторы, для Кремля есть простое послание: если вы будете вмешиваться в дела этой страны, если вы будете использовать химическое оружие, если вы не будете играть по международным правилам, цена всегда будет слишком высокой», — заявил Хант.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон и министр иностранных дел Мэрис Пэйн поддержали Великобританию, обвинив Россию в «злонамеренной киберактивности».

Тем временем голландские спецслужбы сообщили об успешной операции по предотвращению хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

За организацией кибервзлома якобы стояли четверо граждан РФ.

А может, все-таки Китай?

Тем временем американские власти, которые в течение двух последних лет обвиняют Россию в кибератаках на свои институты власти, нашли себе нового врага. По словам вице-президента США Майка Пенса, вмешательство в президентские выборы 2016 года, которое привело к победе республиканца Дональда Трампа , «меркнет на фоне действий Китая».

По данным разведки, КНР уже начала операцию по вмешательству в промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года, и старается склонить на свою сторону американских граждан, используя «скрытых агентов».

«К примеру, недавно [китайцы] угрожали одной важной американской корпорации, что откажут ей в лицензии, если она не станет выступать против политики нашей администрации», — говорится в речи Майка Пенса, которую он произнес в некоммерческой организации Hudson Institute в Вашингтоне.

Обвиняет китайские власти во вмешательстве и действующий президент Штатов Дональд Трамп, который говорит о «небывалом уровне влияния» КНР на американскую политику. Впрочем, некоторые эксперты считают, что таким образом Трамп пытается ослабить риторику демократов о «российском вмешательстве».