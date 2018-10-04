«Я ваш премьер и никуда не уйду». Что означал танец Терезы Мэй?

Религиозные и священные танцы всегда играли важнейшую роль в жизни человечества, причем еще с того далекого момента, когда люди еще и разговаривать-то не умели. Будь то выпрашивающие дождя первобытные люди, выражающие радость или скорбь иудеи, прогоняющие из больного злых духов цейлонские жрецы или пытающиеся добиться единения с богом ацтеки — все они прибегали к магии танца для достижения собственных узкопрофильных целей.

Конечно, на сцене конференц-зала Бирмингема, где проходила четырехдневная конференция тори, Мэй появилась без ярких перьев, ритуальных масок, звонких бубнов с барабанами и обсидианового ножа для жертвоприношения. Однако смысл ее в целом скромного (но для политика такого уровня крайне зажигательного) танца, исполненного под Dancing Queen "Аббы", от этого менее важным не стал.

Изначально политическая судьба Терезы Мэй была главной интригой завершившегося 3 октября съезда. Уж слишком давно циркулировали в СМИ слухи о кризисе в Консервативной партии, вызванные провалом переговоров по Brexit, трениями сторонников мягкого и жесткого "развода" с Брюсселем , отставкой ключевых членов кабмина и с трудом завуалированными нападками на премьера со стороны ее бывших соратников.

Именно поэтому конференция в Бирмингеме стала уникальной возможностью посмотреть на то, какая реакция последует, окажись вся эта, как говорилось в старом анекдоте, "стая товарищей" в одном месте и в одно время.

Высокая степень нервозности была заметна по комментариям британских СМИ. Глава МИД Джереми Хант в соответствии с понятной только ему логикой сравнивает ЕС с СССР, и тут же все начинают расценивать этот шаг как заявку на премьерство.

Глава МВД Саджид Джавид упоминает историю своих родителей, перебравшихся в Великобританию из Пакистана, и все начинают обсуждать, не пытается ли он таким способом заявить о премьерских амбициях, для чего якобы расширяет себе электоральную базу за счет диаспор.

Овации для Бориса

Таких выступлений в Бирмингеме было немало. Однако к их числу явно не относилась речь бывшего главы МИД Бориса Джонсона, воспринимаемого в качестве одного из наиболее сильных потенциальных соперников Мэй в борьбе за уютную резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

Джонсон ушел со своего поста в июле в знак несогласия с видением Мэй будущих отношений с Брюсселем. И с того момента отчаянно критиковал со страниц газет правительственный "план Чекерс", названный так в честь одноименной загородной премьерской резиденции, указывая, что его принятие поставит Великобританию в вассальную зависимость от ЕС.

Теперь же у всех делегатов съезда появилась возможность не только воочию увидеть выступление бывшего главы МИД, но и, кто знает, стать свидетелем исторического события — официального объявления Джонсоном начала сражения за пост лидера партии. Забегая вперед, сразу можно сказать, что первое произошло, а вот второе — нет.

Ажиотаж перед выступлением Джонсона был столь большим, что 1,4 тыс. человек заняли очередь перед залом за три часа до начала, а фотокорреспонденты чуть не передрались, пытаясь занять лучшие места перед трибуной.

В итоге популист Джонсон, известный своей витиеватой речью, юмором на грани приличия и образностью мышления, не разочаровал публику, которая встречала овациями его пассажи — и про то, что "план Чекерс" пора выкинуть на помойку, и про то, что его принятие стало бы "конституционным беспределом", и что не за это, мол, британцы голосовали на референдуме 2016 года.

Почему же Джонсон не бросил перчатку Мэй? Вероятнее всего, бывший глава Форин-офиса и не собирался этого делать. Зачем, скажите, пожалуйста, ему нужен пост премьера, пока переговоры с ЕС не завершены?

"Уж пусть лучше Мэй продолжает таскать каштаны из огня, обжигая себе руки и становясь причиной жесткой критики со всех сторон" — такими могут быть его соображения, причем не лишенные определенной логики.

Мыльная политическая опера

Но такая тактика несет в себе и риски. В 2016 году Джонсон уже внезапно отказался от борьбы за пост премьера, когда бывший премьер Дэвид Кэмерон стал жертвой созданного им же Франкенштейна — референдума о Brexit. Не вступил он в бой и сейчас.

Любители у такого жанра, конечно, есть. Только вот премьер-министрами такие актеры вряд ли становятся.

На этом фоне выступление Мэй выглядело неожиданно сильным. Может быть, не столько с точки зрения содержания — часовое послание во многом повторяло тезисы, уже десятки раз произнесенные премьер-министром с различных трибун, — сколько большой фактологической базой, решительностью и энергией.

Ну и конечно, танцем, особенно хорошо смотревшимся, если знать его предысторию.

В конце августа политик побывала с визитом в ЮАР, и ее угловатый танец вместе с учащимися одной из школ стал хитом интернета и золотой жилой для карикатуристов.