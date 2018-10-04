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РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
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Россию обвинили в попытке украсть файлы о крушении «Боинга» над Донбассом 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия попыталась выкрасть файлы о расследовании катастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд в четверг, 4 октября, ее слова передает The Washington Post.
По ее словам, данными по крушению пытались завладеть сотрудники российской разведки. Других подробностей произошедшего пока не приводится.
Ранее в этот же день Бийлевельд заявила, что российские хакеры пытались атаковать Организацию по запрещению химического оружия. По ее словам, четверо россиян прибыли в Нидерланды 10 апреля 2018 года и были пойманы со шпионским оборудованием в отеле неподалеку от штаб-квартиры ОЗХО.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
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