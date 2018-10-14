ЕС утвердит санкционный режим из-за химоружия

ЕС 15 октября утвердит санкционный режим из-за применения химоружия

Главы МИД стран ЕС на переговорах 15 октября в Люксембурге официально утвердят санкционный режим в связи с применением химического оружия, говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе британского МИД.

Ранее источник сообщил журналистам в Брюсселе , что на переговорах в Люксембурге не будут обсуждать меры против РФ из-за "кибератаки на ОЗХО ", а это "будет, в основном, обновление информации по ситуации и относительно возможного содействия, а также будет отмечено совпадение по времени кибератаки против ОЗХО с принятием рамочного механизма по ограничительным мерам в отношении химоружия".

Как следует из сообщения британского внешнеполитического ведомства, главы МИД 15 октября в Люксембурге официально утвердят "санкционный режим, предложенный Великобританией Францией после атак в Сирии и Солсбери".

Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Также отмечается, что глава МИД Великобритании Джереми Хант встретится с министрами из Польши Румынии перед переговорами глав МИД 15 октября в Люксембурге и поблагодарит их за "поддержку и решимость в рамках глобальных усилий по прекращению использования химического оружия".

По данным МИД, это время Хант будет использовать для того, чтобы гарантировать, что лица и структуры, ответственные за использование и распространение химического оружия, без промедления окажутся внесены в список в соответствии с новым режимом санкций.

"Многие годы существовало международное табу на применение химического оружия, но оно сейчас под угрозой после Сирии и Солсбери. Сейчас нам необходимо повторно провести красную черту, что значит, что для любого, кто применяет эту ужасающее оружие, цена всегда будет крайне высока. Эти новые санкции жизненно необходимы, но это не конец истории", — приводятся в пресс-релизе слова главы МИД Великобритании Джереми Хант.

Сообщается, что Хант также скажет о необходимости ускорить обсуждения введения санкционного режима в связи с действиями в киберсфере.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Сирийская оппозиция 4 апреля прошлого года заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября 2017 года представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 22 ноября прошлого года заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

*Террористическая организация, запрещенная в России.