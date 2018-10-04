Четверых россиян выдворили из Нидерландов

В Нидерландах за попытку хакерской атаки на ОЗХО были задержаны четверо «сотрудников российских спецслужб». Об этом, как сообщает ТАСС, в ходе пресс-конференции заявила министр обороны страны.
По словам Анк Бейлевелд, в апреле четверо россиян попытались взломать Wi-Fi, которым пользуются сотрудники Организации по запрещению химического оружия. Хакеры были найдены и в тот же день высланы из Нидерландов.
Глава голландского Минобороны заявила, что Олег Сотников, Алексей Минин, Алексей Моренец и Евгений Серебряков работали на внешнюю разведку России — Главное управление Генштаба Вооруженных сил.
В середине сентября голландское издание NRC сообщало, что весной в Гааге были арестованы двое служащих ГРУ, пойманные на попытке добыть некие данные из химической лаборатории, которая расположена в городе Шпиц.