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Четверых россиян выдворили из Нидерландов
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Россиян «из ГРУ» выслали из Нидерландов 

Рамблер + ещё 49 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Нидерландах за попытку хакерской атаки на ОЗХО были задержаны четверо «сотрудников российских спецслужб». Об этом, как сообщает ТАСС, в ходе пресс-конференции заявила министр обороны страны.
По словам Анк Бейлевелд, в апреле четверо россиян попытались взломать Wi-Fi, которым пользуются сотрудники Организации по запрещению химического оружия. Хакеры были найдены и в тот же день высланы из Нидерландов.
Глава голландского Минобороны заявила, что Олег Сотников, Алексей Минин, Алексей Моренец и Евгений Серебряков работали на внешнюю разведку России — Главное управление Генштаба Вооруженных сил.
В середине сентября голландское издание NRC сообщало, что весной в Гааге были арестованы двое служащих ГРУ, пойманные на попытке добыть некие данные из химической лаборатории, которая расположена в городе Шпиц.
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