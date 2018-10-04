Четверых россиян выдворили из Нидерландов

Россиян «из ГРУ» выслали из Нидерландов

Нидерландах за попытку хакерской атаки на ОЗХО были задержаны четверо «сотрудников российских спецслужб». Об этом, как сообщает ТАСС, в ходе пресс-конференции заявила министр обороны страны.

По словам Анк Бейлевелд, в апреле четверо россиян попытались взломать Wi-Fi, которым пользуются сотрудники Организации по запрещению химического оружия. Хакеры были найдены и в тот же день высланы из Нидерландов.