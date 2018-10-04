Украина объявила консула Венгрии персоной нон-грата

МИД Украины объявил персоной нон грата консула Венгрии в Берегово

Об этом сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что консулу Эрно Кешкеню была вручена нота с информацией о том, что, «согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов».

«Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем воздержится от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а её должностные лица — от нарушений украинского законодательства», — говорится в заявлении МИД.

Там отметили, что рассматривают граждан Украины венгерского происхождения как «объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами», а также призвали венгерскую сторону к этой же политике.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что консул Венгрии в Берегове в Закарпатье не нарушал никаких законов, поэтому у венгерского МИД нет причин его отзывать.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинский МИД направит Венгрии ноту о высылке консула из Берегова. В свою очередь, Сийярто заявил, что его страна выдворит консула Украины в случае высылки украинской стороной венгерского консула из Берегова.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят не сообщать об этом властям.