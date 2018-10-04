Ещё
Украина объявила консула Венгрии персоной нон-грата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Украины объявил персоной нон грата консула Венгрии в Берегово 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата консула Венгрии в городе Берегово.
Об этом сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что консулу Эрно Кешкеню была вручена нота с информацией о том, что, «согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов».
«Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем воздержится от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а её должностные лица — от нарушений украинского законодательства», — говорится в заявлении МИД.
Там отметили, что рассматривают граждан Украины венгерского происхождения как «объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами», а также призвали венгерскую сторону к этой же политике.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что консул Венгрии в Берегове в Закарпатье не нарушал никаких законов, поэтому у венгерского МИД нет причин его отзывать.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинский МИД направит Венгрии ноту о высылке консула из Берегова. В свою очередь, Сийярто заявил, что его страна выдворит консула Украины в случае высылки украинской стороной венгерского консула из Берегова.
19 сентября СМИ сообщили, что в украинском Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят не сообщать об этом властям.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал данные сообщения.
RT на русском: последние новости
Пенс: «действия» России по отношению к США меркнут на фоне Китая В Совфеде прокомментировали публикацию The Guardian о книге про Скрипаля Министра обороны Украины не пустили на встречу НАТО
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Крымском мосту произошло ЧП182
Священник перед смертью назвал дату конца света100
МИД ответил Израилю по С-300 в Сирии211
12-летнюю россиянку задержали за каннибализм31
В Петербурге прогремел взрыв19
Видео
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
00:49
МИД ответил Израилю по С-300 в Сирии
Политика Армия
01:39
На Крымском мосту произошло ЧП
Происшествия
00:29
Золотов лично предотвратил взрыв у Кремля
Происшествия
01:28
Заместитель Чайки погиб в авиакатастрофе
Катастрофы Происшествия
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
04:08
Орлова отказалась посетить концерт в честь Фриске
Шоу-бизнес
00:50
Поклонская дебютировала в кино
Общество
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение