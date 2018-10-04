Россия померкла на фоне Китая

Скрытые агенты в США: Китая боятся больше, чем России

«Вмешательство» России в выборы президента США «меркнет на фоне действий Китая », считает вице-президент США Майк Пенс . По его мнению, Китай уже сейчас вмешивается в промежуточные выборы в конгресс в 2018 году — Пекин «мобилизовал скрытых агентов» и старается склонить на свою сторону американских бизнесменов и обывателей.

Вице-президент США Майк Пенс считает, что «вмешательство» России в выборы президента США, якобы произошедшее в 2016 году, «меркнет на фоне действий Китая». По его мнению, власти КНР активно вмешиваются в промежуточные выборы в конгресс, которые должны пройти в ноябре 2018 года.

Об этом он заявляет в своей речи, ссылаясьна слова некоего высокопоставленного сотрудника американской разведки. Отрывок речи опубликовала газета The Wall Street Journal

«Китай мобилизовал скрытых агентов по всей стране [США] и собирается использовать в своих целях все возможные противоречия между федеральными и местными властями», — считает Пенс.

Он добавил, что Пекин использует пропаганду, чтобы склонить на свою сторону простых американцев, а также пытается повлиять на американских предпринимателей.

«К примеру, недавно [китайцы] угрожали одной важной американской корпорации, что откажут ей в лицензии, если она не станет выступать против политики нашей администрации», — говорится в речи Пенса.

Кроме того, вице-президент обратил внимание на инцидент в Южно-Китайском море, когда китайский эсминец Luyang приблизился к эсминцу ВМС США Decatur на расстояние около 40 м, вынудив американский корабль резко сманеврировать, чтобы избежать столкновения. Этот инцидент произошел неподалеку от спорных островов Спратли, на которые, кроме Китая, претендуют еще несколько государств региона.

Свою речь Майк Пенс собирается произнести в четверг, 4 октября, в некоммерческой организации Hudson Institute в Вашингтоне. Эта организация представляет собой один из самых уважаемых американских аналитических центров.

Не только Белый дом, но также министерства финансов , торговли и обороны намерены предъявить претензии Китаю за его «пагубную деятельность» в области кибератак, краже интеллектуальной собственности, «враждебных действиях» по отношению к государственному и частному секторам США.

Агентство Reuters , в свою очередь, подтверждает эти сведения, публикуя слова анонимного высокопоставленного представителя администрации Трампа, что «вмешательство Китая во внутренние дела США достигло недопустимого уровня».

По утверждению этого чиновника, Коммунистическая партия и правительство Китая осуществляют различные злонамеренные действия по вмешательству не только в дела США, но и других стран. По его словам, китайское руководство для продвижения интересов КПК использует политические, экономические, коммерческие, военные и информационные инструменты.

Ранее Пентагон опубликовало доклад, в котором Китай назван врагом, «наращивающим военные силы для удара по американцам и их союзникам». В МИД КНР документ американского минобороны назвали «безапелляционным и непродуманным». Ранее в китайском оборонном ведомстве также резко отреагировали на обвинения со стороны США, назвав рассуждения американцев о китайской угрозе «преувеличенными, а местами даже абсурдными».

По мнению руководителя Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрея Островского, Пекин действительно представляет угрозу для США, и опасения Пентагона возникли отнюдь не на пустом месте.

«В китайско-американских отношениях довольно много проблем. Несмотря на весьма большой объем внешней торговли, в политическом плане полно противоречий. Сюда можно отнести проблему спорных островов в Южно-Китайском море, проблему на Корейском полуострове и так далее. Если мы в целом посмотрим на Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня, то увидим, что все его проблемы во многом связаны с попытками Америки туда войти», — заявил в разговоре с НСН Островский.

Он также отметил, что вооруженные силы США уже дислоцированы в Южной Корее, на островах Японии и Филиппинах. И для Китая, по словам востоковеда, эта ситуация является угрозой, на которую он обязан реагировать.

Стоит добавить, что сейчас между Китаем и США идет настоящая торговая война. Китай уменьшил свои вложения в американский госдолг. Согласно данным американского минфина за июль, вклад КНР в облигации Соединенных Штатов сократился на $7,7 млрд При этом Пекин остался лидером по таким инвестициям: всего в облигации США китайские власти вложили $1,171 трлн.

Кроме того, стороны прибегают к разнообразным торговым барьерам и пошлинам. За два раунда таможенные барьеры охватили импорт на $250 млрд Наконец, сегодня полностью остановились поставки нефти в Китай из США.

Китайские импортеры нефти уже полностью отказались от новых заказов, сообщает ФАН.