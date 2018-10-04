«Их надо выкорчевать!»

Армении вновь актуальна уличная политика. Действующий премьер-министр Никол Пашинян через Facebook выводит на улицу десятки тысяч своих сторонников против оппозиционного парламентского большинства. В ночь на среду политические противники народного премьера в авральном режиме приняли «закон последней надежды». Он способен продлить их политическую жизнь, и одновременно лишает Пашиняна возможности провести досрочные выборы, получив лояльный парламент и шанс стать законно избранным премьером. Политический октябрь в Армении обещает быть горячим. О том, почему армяне снова вышли на улицы и чем в итоге может закончиться этот политический кризис, — в материале «Ленты.ру»

Премьер меньшинства

Вечером в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян оставил в Facebook короткую запись: «Прямо сейчас собираемся перед парламентом». Запись была сделана в 19:01 по ереванскому времени. Уже через час он был на проспекте Баграмяна, где расположен высший законодательный орган Армении. Его приветствовали 25-30 тысяч человек, успевшие собраться за это время. «Никол! Никол!» — скандировала толпа, пока премьер пешком пробирался сквозь народные массы к трибуне.

Поводом для митинга стали поправки в закон о регламенте Национального собрания (парламента) Армении, которые были спешно приняты депутатами от Республиканской партии Армении (РПА), а также их коллегами из партии АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян». Смысл поправок сводится к тому, что если заседание парламента Армении не проводится из-за отсутствия кворума (53 депутата), оно считается не сорванным, а прерванным. То есть делается «пауза»: заседание будет возобновлено, когда будут устранены препятствия, не позволяющие этот кворум обеспечить.

Казалось бы, это малозаметная техническая деталь, но в реальности она позволит республиканцам предотвратить роспуск парламента. А следовательно, и внеочередные выборы, как того хочет Никол Пашинян. После его отставки (за которой должны последовать выборы премьера) депутаты смогут все время ставить свою работу «на паузу», саботируя выборы, но при этом не доводя до роспуска парламента — заседание ведь не сорвано, а просто перенесено по техническим причинам.

Такой расклад стал возможен благодаря самим республиканцам и их усилиям из тех времен, когда они были властью в Армении. В 2015-м по инициативе экс-президента Армении Сержа Саргсяна прошел конституционный референдум, который предполагал переход республики к парламентской форме правления. Результаты референдума — откровенно нарисованные 66 процентов «за» и рождение парламентской республики.

Но новая конституция писалась под Сержа Саргсяна и его запланированное премьерство. Авторы этого документа не предполагали, что в какой-то момент придется запускать роспуск парламента и выбирать премьером кого-то другого, а поэтому просто не прописали соответствующие процедуры в основном законе страны.

Вместе с тем во время событий апреля-мая лидер РПА Серж Саргсян ушел, а на его место пришел основатель партии «Гражданский договор», оппозиционер Никол Пашинян. Он возглавил исполнительную власть, тогда как законодательная (парламент) осталась за республиканцами. Получилась очень хромая утка — ведь теоретически парламент может заблокировать любые инициативы правительства и вообще парализовать работу двух из трех ветвей власти в Армении. Это еще один казус новой конституции — она по умолчанию предполагает, что главу правительства всегда назначает парламентское большинство, тогда как Пашинян — премьер меньшинства, у него всего девять человек в Нацсобрании.

«Они должны быть выкорчеваны»

«Республиканская партия должна быть выкорчевана из Армении», — заявил Пашинян во время митинга в ночь на среду.

Толпа приветствовала это заявление одобрительным гулом. Но сделать это не так просто ввиду существующих конституционных ограничений.

Чтобы разобраться с этим законодательным казусом и как-то нормализовать ситуацию, Николу Пашиняну необходимо распустить парламент и провести досрочные выборы. Согласно конституции, это происходит только в двух случаях — если парламент не выбирает премьера дважды подряд или отклоняет программу новоизбранного правительства. В обоих случаях Пашиняну придется подать в отставку с прицелом на немедленное переизбрание, иначе он лишится кресла.

Если у него все получается, в Армении сформируется новый парламент с большинством из сторонников Никола Пашиняна, которые изберут его премьером и в дальнейшем смогут обеспечить необходимую законодательную поддержку.

Изначально Пашинян обещал провести выборы до мая 2019-го, точных дат он не называл. Накануне сроки сместились на конец текущего года. По-видимому, на это решение повлияли сентябрьские выборы мэра Еревана — на них с результатом 82 процента победил кандидат от партии Никола Пашиняна. Столицу возглавил комедийный актер Айк Марутян , который хоть и известен в Армении, но не будь он выдвиженцем Пашиняна, такого результата показать не смог бы. Пашинян пользуется действительно феноменальной поддержкой и при желании мог протолкнуть на должность мэра столицы… кочан капусты. Поддержи его Пашинян, люди проголосовали бы и за овощ.

При этом выборы мэра Еревана, в отличие от буквально всех предыдущих выборов по всей Армении, прошли действительно честно — никто не подвозил избирателей, не раздавал взятки, не избивал наблюдателей и не ломал камеры журналистам. Для республиканцев эти выборы, как и их итог стали сигналом к тому, что они на пути к политическому кладбищу, для Пашиняна — что такой шанс упустить нельзя. В конце концов, он решил не тянуть, а десятки тысяч сторонников, собравшихся за час, подтвердили его правоту.

После небольшой речи перед митингующими на проспекте Баграмяна Пашинян направился в парламент, где встретился с «осажденными» депутатами. Он предложил им подписать некий документ, который обяжет их дважды подряд не выдвигать своих кандидатов на выборах премьер-министра Армении, что автоматически распустит парламент. Однако взаимопонимания достичь не удалось — по итогам переговоров представители РПА заявили, что это были не переговоры, а просто встреча, и что выборы должны пройти не раньше мая 2019 года. Премьер подтвердил решимость провести выборы в декабре текущего года и сообщил, что намеревается подать в отставку.

Пять причин

Намеченный сценарий ведет к серьезному внутриполитическому кризису. Скорее всего, Армению ждет финальный раунд конфронтации между нынешней и прежней властью, и игра будет вестись по правилу нулевой суммы: победителя ждет все, проигравшего — ничего. Фаворитом этой схватки видится Никол Пашинян, а роль андердога досталась республиканцам во главе с его главным политическим оппонентом Сержем Саргсяном. Такое распределение ролей обусловлено сразу несколькими причинами.

Первая: у республиканцев нулевая поддержка среди населения. Она всегда была очень низкой, выборы грубо фальсифицировались — использовался административный и финансовый ресурс, оказывалось давление на госслужащих, на военных и пр. Но сегодня она даже не мизерная, а просто никакая. Слово «республиканец» в Армении наших дней превратилось в оскорбление, примерно как слово «татарин» на Руси XIV века. В стане РПА это осознают и надеялись, что до мая 2019 года смогут как-то выправить ситуацию, играя на ошибках премьера. Но выборы в декабре эти планы рушат на корню — этим объясняется спешка, с которой РПА приняла поправки к закону о регламенте Национального собрания.

Вторая: Если сорвать выборы премьер-министра и вместо Никола Пашиняна выбрать кого-то другого, на улицы Армении выйдет все население. За исключением разве что пограничников, потому что те охраняют границу. Даже вчера во время митинга в Ереване активистов поддержали жители двух других крупных городов на севере страны — в Гюмри и Ванадзоре люди тоже выходили на площади. В нынешней ситуации попытка бойкотировать инициативы действительно народного премьера чревата еще большими волнениями, чем в апреле. Тогда многие были подвержены скептическим настроениям, а у Сержа Саргсяна и РПА был административный ресурс, а сейчас сторонники уже победившего Пашиняна, который сам этим ресурсом владеет, скепсиса лишены.

Третья: после принятия закона его должен подписать президент Армении, но он может обратиться в Конституционный суд с требованием проверить законодательный акт на соответствие нормам основного закона. На митинге Пашинян сообщил, что уже говорил с президентом Арменом Саркисяном и полагает, что тот «не пойдет против народа», то есть как минимум не подпишет закон, а может и запустит процедуру конституционной проверки. Дело в том, что поправки могут привести к тому, что парламентская республика останется без премьер-министра — это может стать основанием для отрицательного решения Конституционного суда. Но Конституционный суд состоит из назначенцев прошлой власти, его возглавляет Грайр Товмасян, бывший министром юстиции при Серже Саргсяне. Это вносит определенную интригу.

Четвертая: Никол Пашинян сам может пустить в ход административный ресурс и еще крепче ухватиться за любимую антикоррупционную дубинку. Месяц назад глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян и директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян уже анонсировали новые крупные разоблачения, связанные, в том числе, с семьей экс-президента Сержа Саргсяна. Таким образом, на бывшего главу государства, который является председателем Республиканской партии Армении, а также на его приближенных можно оказать серьезное давление с целью «приструнить». Учитывая, что речь о десятках миллионов долларов, крупном бизнесе и огромном имуществе, этот рычаг, скорее всего, будет пущен в ход — и наверняка даст результаты.

Пятая: то, как РПА провернула аферу с поправками, вызвало реакцию в обществе. Это было сделано ночью, в спешке, тайно, на фоне общенациональной трагедии — ведь за день до этого ушел из жизни герой армянского народа, великий Шарль Азнавур . Такой стиль работы РПА привел к тому, что даже те люди в Армении, кто не в восторге от новой власти и лично Никола Пашиняна, в данной ситуации склонны его поддержать.

Меньшее из зол

Кроме блока Пашиняна («Елк») и фракции Республиканской партии Армении (РПА) в парламенте страны представлены еще две силы — АРФ «Дашнакцутюн» и блок «Царукян». Обе эти силы в апреле-мае поддержали Никола Пашиняна, вчера же переметнулись на сторону РПА. За это Никол Пашинян прямо на митинге публично подписал приказы об увольнении министров от этих двух политических сил — должностей лишились шесть человек. Кроме того, их губернаторы тоже получили статус безработных.

Но раскол в правящей верхушке Армении, реальных последствий он иметь не будет. «Дашнакцутюн» — это партия-спойлер, которая меняет политических союзников с завидной регулярностью. Бывшая некогда острием армянского национализма, сегодня это политический труп. У них 7 мандатов, и они давно изжили себя в политике. При прежней власти «дашнакам» обеспечивали 5-7 процентов для прохода в парламент, что, с одной стороны, обеспечивало демократический декор политической системы Армении, с другой — позволяло республиканцам при необходимости иметь козырный (в данном случае — дашнакский) туз в рукаве.

Дашнаки борются за свое выживание, в апреле они примкнули к будущему победителю, надеясь рядом с ним найти свое место под солнцем. Но выборы в Совет старейшин Еревана стали для них солнечным затмением — 1,62 процента. Им не оставалось ничего другого, кроме как искать тепло в другом месте, предлагая за это свой электоральный мизер. Впрочем, этот мизер становится тем меньше, чем чаще «дашнаки» порывают с одним политическим союзником и бегут к другому — эта партия вообще не фактор.

Вторая сила — блок «Царукян», сформированный на базе партии «Процветающая Армения» (ППА). Ее лидером является олигарх, богатейший человек Армении Гагик Царукян . Он тоже поддержал Пашиняна весной, его сторонники примкнули к «бархатной революции» и были «народом». Но в итоге Царукян не получил преференций, на которые рассчитывал, — Пашинян так не работает. Позже газовые заправки Царукяна стали объектом внимания армянской налоговой, а в политике бескомпромиссный премьер не пошел на поводу у «царукяновцев» и продолжил гнуть свою линию.

Вот и сейчас «Процветающая Армения» на столичных выборах не добрала до семи процентов, и в их интересах отложить общенациональные выборы, чтобы успеть гарантировать себе проходной порог в парламент — те самые семь процентов. Таким образом, кооперация с республиканцами в этом вопросе для них целесообразна, причем экзистенциально.

Тем не менее, они тоже не фактор. Партией ППА никогда не была, у нее нет ни идеологии, ни повестки, это политическое прикрытие для Гагика Царукяна. Во время последней смены власти «Процветающая Армения» выжила лишь благодаря Пашиняну — те силы, которые не примкнули к будущему премьеру, оказались в роли изгоев. Сейчас же ППА пошла на конфронтацию с премьером, пусть и вынужденную, а Пашинян в ответ объявил их контрреволюционерами, то есть вынес политический смертный приговор.

Даже несмотря на финансовый ресурс, которым обладает команда Царукяна, использовать его будет сложно — силовики полностью преданы премьеру. На выборах мэра пытались раздавать взятки, и эти случаи связывались (официальных доказательств нет) именно с «Процветающей Арменией», но полиция оперативно пресекала эти попытки, а в офисах партии прошли обыски.

Иными словами, ППА и рожденный ею блок Царукян тоже не представляют особой опасности для Никола Пашиняна. Как и в случае с «дашнаками», абсолютно не важно, кого они поддержат. Тройка РПА — ППА — АРФД уже приняла поправки в регламент, дальше вопрос решается политически — либо Пашинян своим весом их задавит, заставит отступить и проведет внеочередные выборы, либо окажется, что апрельские волнения в Армении были цветочками, а ягодки созреют к декабрю.

Кости брошены. По сути, в Армении идет борьба между народом, который целиком и полностью за действующую власть в лице Пашиняна, и осколками прежней власти, которая не желает отправиться в небытие. Если победит Пашинян, он окончательно и законно утвердится на премьерском троне, а в Армении сформируется хоть и демократическая, но полностью однопартийная система, в которой будет важным мнение только одного человека — Никола Пашиняна. Так, к слову, было и при Серже Саргсяне, которого теперь принято упрекать в узурпации власти.

Но если победят республиканцы и их спойлеры, в Армении разразится острейший общественно-политический конфликт, какого страна еще не видела. Предсказать его исход невозможно. Остается лишь надеяться, что на политических весах тяжелее окажется меньшее из зол.