Нет у революции конца: парламент Армении вновь в осаде

Армении снова протестуют. В ночь со 2-го на 3 октября у здания Национального собрания Армении организовался митинг, обернувшийся осадой парламента и отставкой трети действующих министров. Люди вышли на улицы по призыву премьер-министра Никола Пашиняна, который вступил в конфликт с парламентом из-за своего стремления провести досрочные выборы. Что происходит в Армении, и как ситуация будет развиваться дальше, разбиралась «Газета.Ru»

Причиной для несанкционированной акции стали действия парламента. Во вторник депутаты в срочном порядке собрались на внеочередное заседание для обсуждения и принятия поправок в регламент парламента, которые фактически заблокируют возможность его роспуска и последующего проведения досрочных выборов.

При этом роспуск действующего парламента — одно из главных условий для окончательного утверждения у власти премьер-министра страны Никола Пашиняна. Этот пост он занял по итогам так называемой «бархатной революции», после ухода в отставку с этой позиции бывшего президента республики Сержа Саргсяна

Несмотря на то, что большинство в парламенте имеет поддерживающая Саргсяна Республиканская партия Армении, Пашиняну с помощью многочисленных митингов и переговоров с действующей властью удалось добиться своего назначения на пост премьера.

Однако отсутствие в парламенте большинства своих сторонников стало бы серьезной преградой для проведения Пашиняном его политики. Исходя из этого, досрочные парламентские выборы были одной из ключевых целей нового премьера, о чем он говорил еще во время весенних митингов.

Поэтому узнав, что парламент блокирует возможность своего роспуска, Пашинян созвал жителей Еревана на митинг.

Всего через час после этого призыва все выходы из парламента оказались заблокированными сторонниками премьер-министра. Полиция не препятствовала действиям митингующих, поэтому для блокировки парламента использовались как подручные материалы типа мусорных ведер, так и личные автомобили протестующих.

Осада парламента продолжалась около трех часов. Пашинян, снова выступавший перед сторонниками в запомнившемся с «бархатной революции» образе — в кепке и с мегафоном — выступил с жесткой критикой решения парламента.

Кроме того, он прямо на митинге подписал указы об увольнении министров и губернаторов от поддержавших его весной партий «Процветающая Армения» и «Дашнакуцутюн», которые в тот вечер проголосовали за «скандальные», по словам Пашиняна, поправки в регламент парламента.

Всего за несколько минут кабинет Пашиняна лишился шестерых министров. Сейчас в правительстве Армении из 17 министров остались 11.

После этого Пашинян прошел на территорию парламента через один из депутатских входов. По его же требованию во двор здания парламента стали пропускать и протестующих.

Впрочем дальше двора митингующие не пошли: премьер-министр призвал своих сторонников избегать столкновений и лично направился в здание Национального собрания, чтобы провести переговоры со спикером Арой Баблояном и представителями парламентских фракций.

Эти переговоры Пашинян был намерен провести еще до подписания закона, спровоцировавшее митинг. 1 октября Пашинян заявил журналистам, что парламентские выборы должны состояться в течение «одного-двух месяцев», в независимости от «неконструктивной» позиции РПА.

«Они заявляют, что выборы в парламент должны пройти только в 2022 году. Такой подход неконструктивен. Внеочередных выборов требует народ», — говорил он.

Тогда же Пашинян описал два возможных варианта выхода проведения досрочных выборов. Первый подразумевает внесение изменений в конституцию, согласно которым, парламент должен автоматически распускаться, после ухода премьер-министра в отставку.

Второй вариант — заключение соглашения между Пашиняном и парламентскими силами о формальном соблюдении порядка: если он подает в отставку, парламент дважды не выдвигает нового кандидата и распускается уже по букве действующего закона.

«У обоих вариантов есть свои риски. Но не думаю, что парламент не выполнит своего обещания. Это требование народа», — заявил Пашинян.

В итоге на переговорах, последовавших за митингом, шло обсуждение именно второго варианта. Около часа ночи премьер-министр вышел из здания парламента и рассказал своим сторонникам об итогах переговоров:

Пашинян подаст в отставку, после чего парламентские фракции не будут выдвигать своих кандидатов на пост премьера, что в итоге приведет к досрочным выборам.

При этом глава правительства уточнил, что договоренности пока остаются на устном уровне — никакого меморандума заключено не было.

Казалось, что выход из очередного кризиса найден, однако вечером 3 октября Республиканская партия Армения выпустила заявление, в котором говорилось: никаких договоренностей с Пашиняном достигнуто не было.

Согласно заявлению, выбор премьером сроков проведения досрочных выборов в декабре был принят Пашиняном единолично. Также премьер, заявив о том, что идет в парламент на переговоры с фракциями, на самом деле пришел выдвигать ультиматум.

В этих условиях Республиканская партия заявляет, что никакого согласия или обещания премьеру не давала. РПА продолжает считать, что нужно реализовать зафиксированный в программе правительства и неоднократно озвученный премьером план проведения внеочередных выборов в мае-июне 2019 года.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев , ситуация в Армении зашла в политический тупик, поскольку ни одна из сторон не готова идти на уступки.

«Если бы парламент хотел идти на уступки, они бы не приняли законопроект о поправках. То есть, они готовы были к тому, что сторонники Николы Пашиняна будут блокировать его деятельность. Поэтому какое будет, в конце концов, принято решение — пока непонятно», — говорит Евсеев.

Эксперт также отмечает, что деятельность Пашиняна в данной ситуации носит деструктивный характер.

«Никола Пашинян поддерживает в республике революционную ситуацию. И эта ситуация в какой-то момент, конечно, может выйти из-под контроля», — говорит эксперт.

По его словам, народный гнев может обратиться на самого Пашиняна, поскольку за период его правления не произошло улучшения социально-экономического положения.