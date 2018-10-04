Куда бежать Порошенко: молдавское лежбище олигарха

Куда бежать Порошенко: Молдавское лежбище украинского олигарха

Обстановка на Украине все чаще вызывает к жизни размышления о том, куда придется эвакуироваться нынешнему президенту Петру Порошенко , когда он останется без руководящего поста. По счастливому стечению обстоятельств, у него давно готов «запасной аэродром», в Молдавии

Только совсем неискушенным обывателям может показаться, что Молдавия не представляет особого интереса в плане незаконного личного обогащения ловких граждан с коммерческой жилкой. Какой прибыльный бизнес можно вести в самой нищей стране Европы? Но, представьте себе, находятся, назовем их так, инвесторы, которые умудряются зарабатывать в этой бывшей союзной республике миллионы долларов. Один из них — президент Украины Петр Порошенко.

Шальные «нулевые»: как стать миллиардером

Свой бизнес в это регионе тогда еще просто миллионер Петр Порошенко начал с Приднестровья: здесь он когда-то рос и работал, остались связи и «нужные» люди. Легким движением руки ему в начале 2000-х за короткий срок удалось скупить за бесценок акции банкротящихся предприятий.

— А чьи это заводы?— мог уже скоро спросить любопытный турист первого попавшегося местного жителя, указывая на Бендерский масло-экстракционный комбинат или на Бендерский же комбинат хлебопродуктов, на пивзавод или на фабрики «Тигина» и «Флоаре».

И получить ответ:

— Петра Алексеевича Порошенко!

— Неужели и такой гигант как Рыбницкий металлургический завод тоже его?— не унимался турист.

— Его, но не полностью. Он — совладелец, — отвечал местный житель, доставая махорку и газету (тогда в этих местах было совсем плохо с сигаретами).

Сейчас в это сложно поверить, но в свое время Порошенко был одним из двигателей проекта, который позже назовут «Меморандум Козака» (российский план объединения Приднестровья и Молдавии, над которым специальный представитель президента РФ Дмитрий Козак ). Мотивировали его не патриотизм или какие-то иные красивые побуждения, а исключительно корысть — уж очень хотелось легализовать свой бизнес.

После скандального неподписания Меморандума тогдашним президентом Молдовы Владимиром Ворониным Петр Порошенко обратил свой взор на Кишинев. Покровительство казначея лидера молдавского государства Владимира Плахотнюка помогло ему стать хозяином огромного торгового центра «Gemenii», стекольного завода и конфетной фабрики «Букурия».

Мог ли тогда кто-то предположить, что к 2018 году деловой партнер Порошенко по фамилии Плахотнюк станет миллиардером и, по сути, хозяином Молдавии? Со всеми вытекающими отсюда возможностями и преференциями.

Люди не пахнут: утром деньги, вечером — заключенный

О том, что между олигархами до сего дня существует связь и взаимовыгодный бизнес, можно судить по одному очень показательному примеру. В 2016 году по просьбе Плахотнюка президент Украины фактически сдал гражданина своей страны Вячеслава Платона , которого обвиняли в рейдерстве и краже миллиарда долларов из молдавского аналога Сбербанка

Пикантность ситуации заключалась в том, что Украина не экстрадирует своих граждан, но — не в тот раз. В итоге Вячеслав Платон на частном самолете был перемещен из Киева в Кишинев, где сегодня отбывает 18-летний срок в местной тюрьме. Злые языки утверждают, что Влад Плахотнюк отблагодарил Порошенко суммой в 3 миллиона долларов. Языки, которые еще злее, клянутся, что миллионов было на порядок больше.

Пытливый читатель, наверняка, задастся резонным вопросом: зачем нужны миллионы тому, кто владеет миллиардами? Ну, во-первых, лишние деньги еще никому не помешали.

Во-вторых, есть версия, что Плахотнюк держит нынешнего президента «на крючке», шантажируя рассказать всю правду о странной смерти в конце 90-х родного брата Петра Алексеевича — Михаила, бизнес которого нынешний президент Украины унаследовал, внезапно став не просто богатым человеком, а — очень богатым.

Куда податься?

Иными словами, когда в 2019 году Петр Порошенко с треском проиграет президентские выборы (а все идет к этому), ему будет куда бежать от возможного уголовного преследования.

Причем сделать это можно будет с пустыми руками — миллионы (а, может, и миллиарды) дожидаются своего хозяина на гостеприимной молдавской земле. Как говорят молдаване: