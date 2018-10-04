Украинцев-пенсионеров хотят лишить права голоса

На Украине предложили лишить всех граждан пенсионного возраста права голоса на любых выборах.
На Украине предложили лишить всех пенсионеров права голоса на выборах всех уровней. Соответствующая петиция была размещена на официальном сайте украинского лидера.
«В связи с массовыми подкупами на выборах пенсионеров (гречкой и т.д.), а также из-за ностальгии людей пожилого возраста по «совку» предлагаю лишать пенсионеров… права голоса на выборах всех уровней», — говорится в петиции.
Автор инициативы пояснил, что пенсионеры за гречку якобы крадут будущее у украинских детей, внуков и ставят под угрозу всю страну, а также «стремление к интеграции в европейское сообщество».
За три дня петицию поддержали уже 54 человека.
Напомним, на Украине весной 2019 года должны состояться президентские выборы. По данным опроса, только 5% украинцев желают видеть Петра Порошенко своим лидером второй раз.