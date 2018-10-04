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НАТО поможет Украине с центром реагирования
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НАТО создает на Украине центр реагирования на киберинциденты 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив
НАТО оказывает Украине помощь в создании центра реагирования на инциденты в киберпространстве для защиты сетей от попыток взлома, сообщил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
В среду и четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе собрался совет министров обороны.
"НАТО уже помогает Украине в укреплении ее киберзащиты, ее кибернетического потенциала. Мы делаем это через наши целевые фонды. У нас есть целевой фонд для киберзащиты", — сообщил Столтенберг по итогам переговоров.
"Мы также помогаем им в защите их собственных сетей и инфраструктуры. Например, НАТО в настоящее время помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами или попытками вмешаться или взломать киберсети", — сказал он.
Совет национальной безопасности и обороны Украины в сентябре утвердил основные параметры оборонного бюджета на 2019 год, его приоритетом станет усиление в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации.
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