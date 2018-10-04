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Трампа спасли от чтения отравленного письма
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Трампа спасли от чтения отравленного письма 

Lenta.ru + ещё 6 49 минут назад
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Американские спецслужбы арестовали подозреваемого в попытке отравления президента США Дональда Трампа и высокопоставленных сотрудников Пентагона. Об этом сообщает The Salt Lake Tribune со ссылкой на ФБР.
По информации издания, 39-летний бывший сотрудник Военно-морских сил США Уильям Клайд Аллен отправил несколько конвертов с подозрительным веществом, предположительно ядом рицин. 1 октября Секретная служба США, которая занимается охраной президента, перехватила первое письмо, адресованное в Белый дом. На следующий день были перехвачены конверты, отправленные главе Пентагона Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону.
Представитель ФБР подтвердил, что в городе Логан (штат Юта) расследуется инцидент, касающийся «потенциально опасных химических веществ». Спецслужба призвала население держаться подальше от места проживания арестованного. «Более масштабной угрозы безопасности общественности пока что нет», — приводит его слова издание.
В сентябре 2017 года шеф-повар Энтони Бурден заявил, что хотел бы отравить президента США. Отвечая на вопрос, что бы он приготовил для примирительного обеда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, он сказал, что выбрал бы болиголов (ядовитое растение). После он признался, что его заявление было шуткой.
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