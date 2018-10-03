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К пандам-тройняшкам совершают паломничество
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К пандам-тройняшкам совершают паломничество 

Рамблер 1 час назад
Милые четырёхлетние животные привлекают огромное количество посетителей зоопарка в Китае в дни национального праздника. Толпы людей приходят понаблюдать за очаровательными пандами Менг Менг, Шуай Шуай и Ку Ку, которые совсем не боятся наплыва гостей — неуклюжие медведи ведут себя совершенно спокойно и занимаются своими привычными делами: играются, лазают по деревьям или едят бамбук. Удивительно, что при рождении удалось выжить всем трём медвежатам, ведь, как правило, раньше один из родившихся погибал из-за дефектов или недобора массы тела.
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