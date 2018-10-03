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Дети отбили собаку у огромной анаконды
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Дети отбили собаку у огромной анаконды 

Рамблер 1 час назад
В Камбодже подростки спасли своего пса во время нападения анаконды. Мальчики прогуливались вместе с собакой по топкой местности, самый старший из них поймал небольшую змею, которую ребята поместили в специальную корзину. Но внезапно их прогулка омрачилась неприятностью, которая произошла с питомцем — он оказался в сильных тисках анаконды. Животное громко скулило, пытаясь выбраться из западни, но змея всё сильнее сдавливала собаку. Услышав призывные стоны своего четвероного друга, подростки моментально ринулись на помощь. Ничуть не испугавшись опасного ползучего гада, мальчики начали закидывать змею палками и цеплять её киркой, затем одному из спасателей удалось оторвать анаконду от пса и выкинуть в кусты. К счастью, в результате жуткой атаки змеи никто не пострадал.
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