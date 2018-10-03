Трамп разослал экстренное оповещение всем жителям США

Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) впервые разослало всем жителям США экстренное оповещение от имени президента Соединенных Штатов, передает портал TMZ.

Как отмечается, общенациональная рассылка была тестовой, получателям оповещений не требовалось выполнять никаких действий.

По данным издания, реальные оповещения будут отправляться только в случае общенационального кризиса, если потребуется экстренно связаться со всеми гражданами страны.

"Это проверка национальной беспроводной системы аварийного оповещения. Никаких действий не требуется", — говорилось в сообщении.

Подчеркивается, что приказ о рассылке оповещений отдает президент, в то время как их подготовкой и отправкой занимается FEMA.

Ранее сообщалось, что Трамп раздал хот-доги и объятья пострадавшим от урагана Флоренс в США.