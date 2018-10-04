США пообещали деталей о «китайском вмешательстве»

Белый дом пообещал новые подробности о «китайском вмешательстве»

Белый дом планирует распространить новые данные о предполагаемом вмешательстве Китая , заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон

"Мы ожидаем, что будет больше информации на эту тему в ближайшие дни и недели", — сказал Болтон на брифинге в Белом доме, говоря о "китайском вмешательстве".

Он назвал "беспрецедентными" предполагаемые усилия Китая по влиянию на американскую политику и общество.

Ранее с обвинениями в адрес Китая выступил вице-президент США Майк Пенс , по словам которого, КНР пытается повлиять на промежуточные выборы 2018 года и президентские выборы 2020 года.

Китай отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела США.