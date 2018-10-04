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США пообещали деталей о «китайском вмешательстве»
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Белый дом пообещал новые подробности о «китайском вмешательстве» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Белый дом планирует распространить новые данные о предполагаемом вмешательстве Китая, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы ожидаем, что будет больше информации на эту тему в ближайшие дни и недели", — сказал Болтон на брифинге в Белом доме, говоря о "китайском вмешательстве".
Он назвал "беспрецедентными" предполагаемые усилия Китая по влиянию на американскую политику и общество.
Ранее с обвинениями в адрес Китая выступил вице-президент США Майк Пенс, по словам которого, КНР пытается повлиять на промежуточные выборы 2018 года и президентские выборы 2020 года.
Китай отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела США.
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