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В Турции в Боширове увидели убийцу чеченского боевика
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В Турции Боширова-Чепигу назвали исполнителем убийства чеченского боевика 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обвиняемый в отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей Руслан Боширов-Анатолий Чепига мог скрываться под именем Андрея Шолхова, который называется Лондоном одним из исполнителей убийства чеченского боевика Абдулвахида Эдельгириева в Стамбуле три года назад, пишет HaberTurk.
Издание ссылается на кадры видеозаписи, которые показывают предполагаемых убийц Эдельгириева — Андрея Шолхова и Дмитрия Бодрова. Шолхов и Чепига — один и тот же человек, считает HaberTurk.
По данным издания операция по ликвидации Эдельгириева проводилась осенью 2015 года. Группа по его уничтожению состояла якобы из трех человек. Кроме Шолхова и Бодрова назывался еще Владимир Воронов. Все три россиянина якобы приехали в Стамбул специально ради убийства чеченского полевого командира.
Изображение с камеры видеонаблюдения, на которое ссылается издание, сделано 26 октября 2015 года во дворе мечети недалеко от места происшествия.
Напомним, ранее британская газета Daily Telegraph опубликовала информацию о том, что «настоящее» имя подозреваемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова якобы Анатолий Владимирович Чепига.
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