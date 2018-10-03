В деле о коррупции в ЮАР нашелся российский след

Министр финансов ЮАР Нхланхла Нене заявил, что бывший президент страны Джейкоб Зума уволил его за отказ одобрить сделку с Россией в области ядерной энергетики на сумму 100 миллиардов долларов в 2015 году. Такие показания Нене дал в ходе судебного разбирательства по делу о коррупции в правительстве бывшего главы государства, сообщает Reuters

По словам министра, экс-президент настаивал на подписании гарантийного письма о заключении контракта, которое он должен был передать Владимиру Путину в ходе своего визита в Россию. Нене отказался поставить свою подпись без предварительной оценки последствий для бюджета страны.

«Это была очень напряженная встреча, по итогам которой президент сказал нам найти решение, однако мы не смогли это сделать», — сказал Нене. После этого бывший президент сместил чиновника с поста. Отставка министра спровоцировала массовые волнения в стране из-за непрозрачной политики Зумы и подозрений в махинациях с бюджетом. В начале 2018 года новый президент ЮАР Сирил Рамапоса восстановил Нене в должности министра финансов.

По данным местных журналистов, в результате подписания контракта Джейкоб Зума и приближенная к нему семья Гупта рассчитывали получить взятки в существенном размере. Сделка с Россией должна была стать крупнейшим госконтрактом в истории страны.

Нене — самый высокопоставленный чиновник, который дает показания по делу семьи Гупта. Три брата из Индии — Аджай, Атул и Раджеш Гупта — обвиняются в использовании своих связей с бывшим президентом для получения госконтрактов. Кроме того, братьев подозревают в растрате миллиардов рандов из государственных фондов, а также во влиянии на назначения министров.

В 2014 году Россия и ЮАР подписали межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в атомной энергетике, которое предполагало строительство восьми энергоблоков АЭС на базе российских реакторов. В апреле 2017 года южноафриканский суд заблокировал этот договор, посчитав его неконституционным, так как он был подписан министром энергетики ЮАР до внесения в парламент. Тогда же Россия заявила, что намерена продолжить сотрудничество с ЮАР вопреки судебному решению.

Джейкоб Зума ушел в отставку в 2018 году из-за обвинений в коррупции. В общей сложности политику предъявляют почти 800 случаев вымогательства, взяточничества, а также отмывания денег при заключении международных сделок на поставки и приобретение оружия на сумму больше двух миллиардов долларов.