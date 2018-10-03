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Скрипали на публике, деньги «в матрасах» и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 27 минут назад

Отравленные Скрипали появились на публике

Сергей и Юлия Скрипаль общаются с друзьями в соцсетях и даже выходят в свет. Их неоднократно видели на публике.

Новый танец Мэй рассмешил Сеть

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй станцевала под хит группы АВВА и рассмешила однопартийцев и пользователей соцсетей.

Путин назвал Скрипаля подонком

Президент России Владимир Путин назвал бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля подонком.

СБУ предрекла захваты Россией православных храмов

Заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко рассказал о планах России инспирировать захваты храмов.

Путин рассказал о преимуществах России

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Российской энергетической недели" заявил, что Россия и дальше будет продвигать диалог с другими нефтедобывающими странами.

Путин решил смягчить статью об экстремизме

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.

Жена Захарченко эмигрировала в США

Гражданка России Марина Семынина, с которой бывший и.о. начальника антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко жил в незарегистрированном браке, переехала в США.

Крымский мост связали с ростом цен на бензин

Крымчане жалуются в социальных сетях на рост цен на бензин и связывают это с запретом на перевозку опасных грузов по Крымскому мосту.
Деньги россиян ушли «в матрасы»
https://finance.rambler.ru/money/40947423-dengi-rossiyan-ushli-v-matrasy/
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