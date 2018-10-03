Ещё
США разорвали договор о дружбе с Ираном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США разорвали договор о дружбе с Ираном 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Nicholas Kamm
США разрывают договор о дружбе с Ираном от 1955 года после решения суда ООН, что Вашингтон нарушает его положения, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
"Сообщаю, что США денонсируют договор о дружбе с Ираном от 1955 года. Это решение, которое назрело еще 39 лет назад (после разрыва дипотношений между странами — ред.)", — сказал Помпео в среду журналистам.
Ранее в среду Международный суд ООН принял предварительное постановление, которое частично удовлетворяет иск Ирана к США, касающийся возобновления Вашингтоном режима санкций в отношении Тегерана. Иран утверждал, что США нарушают вышеуказанный договор.
По словам Помпео, решение суда "безосновательно".
"Иран пытается вмешаться в суверенное право США предпринимать законные и необходимые действия для защиты нашей национальной безопасности. Иран использует Международный суд ООН в политических и пропагандистских целях", — добавил госсекретарь.
Россия, Иран, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция подписали в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в соответствии с которым Иран прекращал ядерную программу в обмен на отмену санкций. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД и введении новых санкций против Ирана. После этого Иран в июле подал иск против США в суд ООН.
Последние новости
Море богатств: Россия поднимет госдолг США с арктического дна А ведь давно предупреждали: Китай начал показывать, кто тут хозяин Народ назвал военных США захватчиками и перешел на сторону бандитов
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг29
Каннибалы расчленили юношу в Ленобласти68
Украину приготовили к скорой войне с Россией536
Россия нашла способ повлиять на Украину100
Путин назвал Скрипаля подонком820
Видео
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
00:57
Разбойное нападение в центре Одессы попало на видео
Криминал В мире
05:02
Песков объяснил смягчение статьи об экстремизме
Политика
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение