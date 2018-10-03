Ещё
Меркель потеряла влияние на Эрдогана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Bloomberg: у Меркель нет большого влияния на Эрдогана 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Перед государственным визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию эксперты предположили, что главной задачей турецкого лидера станет "успокоение" канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пишет в колонке для Bloomberg Бобби Гош.
Однако вместо этого президент Турции воспользовался случаем, чтобы продемонстрировать, что ему это не нужно, пишет автор. Эрдоган не получил всего, что хотел от визита к Меркель: не было обещаний о безвизовом доступе в Европейский союз, не были расширены и перспективы для Таможенного союза с ЕС.
Вместо этого Эрдоган уехал от Меркель с подарками дипломатической и символической ценности, добавляет автор. В частности, было решено, что министр экономики Германии Петер Альтмайер вскоре возглавит деловую делегацию с визитом в Турцию, а сама Меркель отправится в Стамбул на конференцию по Сирии, в которой примут участие, помимо Эрдогана, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин. Тем не менее, сам Эрдоган на встрече с Меркель не стал давать слишком много взамен. Он проигнорировал озабоченность канцлера ФРГ ситуацией с правами человека и демократией в Турции, отмечается в колонке. Взамен турецкий лидер обвинил Германию в укрывательстве шпионов и террористов.
Результаты этой встречи показывают неприятную для Меркель реальность: Эрдоган нуждается в поддержке Германии — особенно теперь, когда его отношения с президентом США Дональдом Трампом ухудшились — однако у нее явно нет большого рычага воздействия на него, констатирует колумнист.
Ранее сообщалось, что Эрдоган вместе с Меркель заступились за российский газ перед Трампом.
Газета.Ru: последние новости
Пашинян объявил собравшимся у парламента Армении о контрреволюции Тимошенко предрекла Порошенко "политический конец" В Раде предложили запретить понятие "русский мир"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг30
Россия нашла способ повлиять на Украину143
Каннибалы расчленили юношу в Ленобласти87
Путин уволил губернатора Санкт-Петербурга68
Винокур впал в депрессию9
Видео
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
00:57
Разбойное нападение в центре Одессы попало на видео
Криминал В мире
05:02
Песков объяснил смягчение статьи об экстремизме
Политика
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение