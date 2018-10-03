Глава МИД Словакии посетит Россию 8-9 октября 

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит 8-9 октября Россию. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД Словакии Борис Гандел.
"Министр Лайчак направится в Москву, где пробудет 8 и 9 октября, — отметил он. — Предполагается встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым". Борис Гандел отметил, что главная цель визита главы словацкой дипломатии в Россию — встреча с Сергеем Лавровым. Предполагается обсуждение актуальных вопросов международной политики и перспектив развития российско-словацких межгосударственных отношений.
До этого, 4-5 октября, Мирослав Лайчак посетит с рабочим визитом Украину. "Состоятся переговоры с министром иностранных дел Павлом Климкиным, запланированы встречи с президентом Петром Порошенко и спикером Верховной рады Андреем Парубием", — сказал Борис Гандел. Кроме Киева, словацкий министр посетит Харьков. Там состоятся его встречи с руководителями местной администрации и предпринимателями.