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Глава МИД Словакии посетит Россию 8-9 октября
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Глава МИД Словакии посетит Россию 8-9 октября 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит 8-9 октября Россию. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД Словакии Борис Гандел.
"Министр Лайчак направится в Москву, где пробудет 8 и 9 октября, — отметил он. — Предполагается встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым". Борис Гандел отметил, что главная цель визита главы словацкой дипломатии в Россию — встреча с Сергеем Лавровым. Предполагается обсуждение актуальных вопросов международной политики и перспектив развития российско-словацких межгосударственных отношений.
До этого, 4-5 октября, Мирослав Лайчак посетит с рабочим визитом Украину. "Состоятся переговоры с министром иностранных дел Павлом Климкиным, запланированы встречи с президентом Петром Порошенко и спикером Верховной рады Андреем Парубием", — сказал Борис Гандел. Кроме Киева, словацкий министр посетит Харьков. Там состоятся его встречи с руководителями местной администрации и предпринимателями.
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