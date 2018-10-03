Ещё
Мэр Львова будет баллотироваться в президенты Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Львова Садовой будет баллотироваться в президенты Украины 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовой будет баллотироваться в президенты Украины на предстоящих президентских выборах, чтобы "восстановить веру в Украину", сообщила в среду пресс-служба партии.
Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. Официально избирательная кампания на Украине стартует в конце декабря, часть кандидатов уже заявили о намерении бороться за должность президента.
"Мэр Львова Андрей Садовый объявил, что будет подавать свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины", — говорится в сообщении.
Садовый пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы, и призвал к объединению все силы, которые поддерживают идею "решительных изменений".
"Моя цель очень проста и сложна одновременно — восстановить вашу веру в Украину. Перед вами сегодня весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе", — цитирует Садового пресс-служба партии.
По его словам, ключевыми элементами кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".
Последние новости
Море богатств: Россия поднимет госдолг США с арктического дна А ведь давно предупреждали: Китай начал показывать, кто тут хозяин Народ назвал военных США захватчиками и перешел на сторону бандитов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин назвал Скрипаля подонком318
Отравленные Скрипали появились на публике98
Площадь у Кремля оцепили из-за угрозы взрыва38
В холодильнике Аллегровой нашли замерзшего артиста4
«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев191
Видео
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
00:57
Разбойное нападение в центре Одессы попало на видео
Криминал В мире
05:02
Песков объяснил смягчение статьи об экстремизме
Политика
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение