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В НАТО обвинили Россию в непрофессионализме
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В НАТО обвинили Россию в непрофессионализме 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В НАТО считают непрофессиональными заявления некоторых представителей России по ситуации с выполнением РСМД, сообщил источник.
«Вы упомянули РСМД, надо сказать, что мы слышали от некоторых достаточно высокопоставленных российских представителей комментарии, которые не были слишком профессиональными», — сказал источник РИА «Новости».
Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль «предпочитает не обращать особого внимания» на высказывание постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о готовности Вашингтона сбивать российские ракеты.
Военный эксперт Виктор Литовкин говорил, что американская сторона подобными заявлениями пытается прикрыть собственные нарушения договора РСМД, и сравнил угрозы со стороны США с «щенячьим гавом».
Замминистра обороны, генерал-полковник Александр Фомин заявлял, что обвинения США не подтверждены фактами.
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