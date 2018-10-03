Новый танец Мэй рассмешил Сеть

Нелепый танец Мэй рассмешил Сеть

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй станцевала под хит группы АВВА и рассмешила однопартийцев и пользователей соцсетей.

Под песню АВВА Dancing Queen («Королева танца») Мэй сначала бодро шагает, а затем пускается в пляс, как будто имитируя движения роботов. В это время полный зал улыбающихся однопартийцев премьер-министра аплодировал ей.

«Это так неловко», — признался один из пользователей «Твиттера».

Другой отметил, что танец Мэй заставил его чувствовать себя некомфортно, а еще один пошутил, что это Африка наделила премьер-министра «ритмом и счастьем», намекнув на недавний визит Мэй в Кейптаун и танец, который она там исполнила.