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Новый танец Мэй рассмешил Сеть
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Нелепый танец Мэй рассмешил Сеть 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй станцевала под хит группы АВВА и рассмешила однопартийцев и пользователей соцсетей.
Сегодня Мэй выступила с речью на конференции Консервативной партии в Бирмингеме. Агентство Reuters опубликовало видео, запечатлевшее, как политик выходила на сцену.
Под песню АВВА Dancing Queen («Королева танца») Мэй сначала бодро шагает, а затем пускается в пляс, как будто имитируя движения роботов. В это время полный зал улыбающихся однопартийцев премьер-министра аплодировал ей.
«Это так неловко», — признался один из пользователей «Твиттера».
Другой отметил, что танец Мэй заставил его чувствовать себя некомфортно, а еще один пошутил, что это Африка наделила премьер-министра «ритмом и счастьем», намекнув на недавний визит Мэй в Кейптаун и танец, который она там исполнила.
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