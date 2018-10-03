Маас раскритиковал «политику твитов» Трампа

Германия не будет ставить отношения с США в зависимость от отдельных сообщений в Twitter, так как партнерство — это "больше, чем 280 знаков", заявил в интервью журналу Spiegel глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Несмотря на все различия, у нас по-прежнему действующий диалог. Госсекретаря Майка Помпео я ценю как коллегу и партнера по переговорам. Он принимает наши аргументы и конструктивно с ними обходится", — сказал Маас в ответ на вопрос об отношениях ФРГ и США.

"Мы не будем ставить отношения с США в зависимость от частных сообщений в Twitter. Наше сотрудничество это больше, чем 280 знаков в Twitter. Америка больше, чем Белый дом. И США остаются нашим ближайшим партнером за пределами Европы", — добавил Маас, отвечая на ремарку журналиста о президенте США Дональде Трампе . Американский лидер часто публикует в своем аккаунте в Twitter резкие суждения, критикует своих зарубежных коллег и политических противников в стране.

Глава МИД Германии также прокомментировал заявления Трампа о зависимости ФРГ от российских поставок газа. "Я готов обсуждать эту тему, но на основе фактов", — сказал он.