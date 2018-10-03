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Маас раскритиковал «политику твитов» Трампа
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Маас раскритиковал «политику твитов» Трампа 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Германия не будет ставить отношения с США в зависимость от отдельных сообщений в Twitter, так как партнерство — это "больше, чем 280 знаков", заявил в интервью журналу Spiegel глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Несмотря на все различия, у нас по-прежнему действующий диалог. Госсекретаря Майка Помпео я ценю как коллегу и партнера по переговорам. Он принимает наши аргументы и конструктивно с ними обходится", — сказал Маас в ответ на вопрос об отношениях ФРГ и США.
"Мы не будем ставить отношения с США в зависимость от частных сообщений в Twitter. Наше сотрудничество это больше, чем 280 знаков в Twitter. Америка больше, чем Белый дом. И США остаются нашим ближайшим партнером за пределами Европы", — добавил Маас, отвечая на ремарку журналиста о президенте США Дональде Трампе. Американский лидер часто публикует в своем аккаунте в Twitter резкие суждения, критикует своих зарубежных коллег и политических противников в стране.
Глава МИД Германии также прокомментировал заявления Трампа о зависимости ФРГ от российских поставок газа. "Я готов обсуждать эту тему, но на основе фактов", — сказал он.
Поставки энергоресурсов по всему миру, особенно в ЕС, — один из важнейших пунктов в повестке американской администрации. В середине июля глава ЕК Жан-Клод Юнкер после консультаций с Трампом заявлял журналистам, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема сжиженного природного газа, в основном из США, но если цены будут конкурентоспособными.
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