Украинские горняки заблокировали трассу в Донецк

Украинские горняки блокируют участок трассы Днепр-Донецк

Михаил Волынец. Шахтеры украинского предприятия "Селидовуголь" на подконтрольной Киеву территории Донецкой области проводят акцию протеста на трассе Днепр (бывший Днепропетровск ) — Донецк , требуя выплатить долги по заработной плате, сообщил в пятницу глава независимого профсоюза горняков Украины

"Сегодня утром начался третий день акции протеста горняков шахты "Котляревская" госпредприятия "Селидовуголь", которая проходит на дороге стратегического значения Днепр — Донецк. Шахтеры непрерывно движутся по пешеходному переходу автомагистрали… Горняки "Котляревской" пытаются привлечь внимание к факту невыплаты заработной платы и огромной задолженности перед шахтерами", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что акция продлится до 12.30 мск. По его словам, долг по заплате горнякам "Селидовуголь" составляет 259 миллионов гривен (около 9,2 миллиона долларов).

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя из-за намерений властей закрыть ряд шахт.