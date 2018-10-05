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Украинские горняки заблокировали трассу в Донецк
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Украинские горняки блокируют участок трассы Днепр-Донецк 

РИА Новости + ещё 1 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Шахтеры украинского предприятия "Селидовуголь" на подконтрольной Киеву территории Донецкой области проводят акцию протеста на трассе Днепр (бывший Днепропетровск) — Донецк, требуя выплатить долги по заработной плате, сообщил в пятницу глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Сегодня утром начался третий день акции протеста горняков шахты "Котляревская" госпредприятия "Селидовуголь", которая проходит на дороге стратегического значения Днепр — Донецк. Шахтеры непрерывно движутся по пешеходному переходу автомагистрали… Горняки "Котляревской" пытаются привлечь внимание к факту невыплаты заработной платы и огромной задолженности перед шахтерами", — написал Волынец на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что акция продлится до 12.30 мск. По его словам, долг по заплате горнякам "Селидовуголь" составляет 259 миллионов гривен (около 9,2 миллиона долларов).
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя из-за намерений властей закрыть ряд шахт.
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