«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым

Актер Анатолий Пашинин , воюющий в составе украинского добровольческого батальона, рассказал, что за ним следит СБУ . Он также поведал об угрозах сотрудников Службы безопасности Украины, якобы посоветовавших артисту «вешаться».

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе на стороне Украинской добровольческой армии, заявил, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины. Согласно словам артиста, в минувшем сентябре отметившего свое 40-летие, он временами специально говорит в телефон «чудовищные вещи», зная о слежке.

«Эти мерзавцы не остановятся ни перед чем. Мой телефон прослушивается. Иногда я специально говорю чудовищные вещи, чтобы когда-нибудь они использовали эти записи против меня: это будет доказательством того, что меня действительно прослушивают. Кроме того, они не позволяют мне нормально поговорить с мамой, как-то отрубая связь», — заявил он в разговоре с журналистами.

Он также отметил, что ему угрожал один из представителей СБУ, который якобы посоветовал актеру «вешаться».

«Да, мне угрожал представитель СБУ. Он мне сказал, чтобы я вешался. Но только я не повешусь, дружище, есть другая интересная штука. Я не дам вам так на себе заработать», — пообещал Пашинин.

По его мнению, многие украинские люди не хотят слышать правду о своей стране, слепо веря, что у них все хорошо.

«Все нарисовали какую-то идеальную Украину, в которой есть какой-то сверхдобрый Бог. И все заверяют, что это классно. Но когда ты говоришь, что это не так, тебя называют еретиком и тащат на костер: ты якобы ни в Бога не веришь, ни в Украину. Но я не верю в абстракцию, я верю в факты. Война научила меня не верить, перепроверять. Я — пример того, что будет с вами, если вы вернетесь», — посетовал артист.

Отметим, что это уже не первое подобное выступление Пашинина перед журналистами. Ранее, например, он, говоря о причинах проблем жителей страны, выразил мнение, что население страны может называть себя как угодно, но только не украинцами, так как им безразлична судьба государства.

«Пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы. Им пофиг!»

Тогда же он сравнил Украину с колонией, «в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию, нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца».

Объясняя свое решение отправиться на Донбасс, актер напомнил, что воюет не в составе официальной украинской армии, но в добровольческом батальоне, так как ВСУ «скатываются в крепостную советскую армию». Также он заявил о недовольстве украинским военным командованием.

«Дело не в форме, наряди ты их хоть в золотые галуны и ботфорты, — просто посмотрите на командование», — передает его слова украинское издание «Обозреватель».

Другой причиной своего участие в боевых действиях Пашинин назвал личное удовольствие, которое он получает от войны.

«Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили»,

— сказал артист в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной.

Отвечая на вопрос, что он чувствует, когда стреляет в противника, актер сказал, что «хочет попасть». В то же время он отметил, что война «это вам не кино», вспомнив, как на его глазах ракета попала в автомобиль с людьми.

«Это фантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни», — заключил Пашинин.

Анатолий Пашинин родился 15 сентября 1978 года в городе Светловодске Украинской ССР. В студенческие годы он перебрался в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, которое впоследствии и закончил. По ходу своей актерской карьеры артист снялся в целом ряде популярных фильмов и сериалов, включая «Адмирал» и «Мы из будущего».

В 2017 году стало известно, что Пашинин принял решение о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе «Правого сектора» (организация запрещена в России) (экстремистская организация, запрещенная в России). Спустя некоторое время в СМИ появились слухи о скорой гибели актера, однако по итогам они оказались ложными — с опровержением выступил сам артист.