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Курц рассказал о важности России
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Курц рассказал о важности России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Dominic Ebenbichler/Reuters
Канцлер Австрии Себастьян Курц перед визитом в Санкт-Петербург заявил, что энергоснабжение Европы нельзя представить без России, передает РИА "Новости".
"Когда речь идет об энергоснабжении Европы и Австрии, его нельзя представить без России, нравится это кому-то или нет", — сказал Курц.
Он подчеркнул, что с соседями Европы, в отношениях с которыми есть напряженность, необходим усиленный диалог.
"Важно одновременно искать диалог, искать контакт, потому что в долгосрочной перспективе мир на нашем континенте возможен только вместе с Россией, а не против нее", — подчеркнул Курц.
Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц встретятся в Санкт-Петербурге 3 октября.
Ранее Кремль рассказал, что обсудят Путин и Курц в Петербурге.
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