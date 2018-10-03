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Трамп признал зависимость Саудовской Аравии от США
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Трамп признал зависимость Саудовской Аравии от США 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Evan Vucci / AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что без поддержки и защиты Вашингтона король Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд не протянет на своем посту и двух недель. Об этом американский лидер сказал, выступая в городе Саутавен (штат Миссисипи), передает CNBC.
«Мы защищаем Саудовскую Аравию. Знаете, они богаты. И я люблю их короля, короля Салмана. Но я сказал ему: "Король, мы защищаем вас, вероятно, вы не продержитесь без нас и двух недель, вам придется платить за ваших военных"», — заявил Трамп. В то же время он не уточнил, когда именно говорил монарху подобные слова.
CNBC отмечает, что 29 сентября президент США общался с Мухаммедом бин Салманом по телефону. Они обсудили усилия, направленные на поддержание стабильности нефтяного рынка, и глобальный экономический рост.
В сентябре Трамп заявлял в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, что члены ОПЕК «как всегда обдирают остальной мир». По его словам, США защищают многие из этих стран, а в ответ получают высокие цены на нефть.
В июле американский лидер усомнился в необходимости защищать союзников по НАТО.
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