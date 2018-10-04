Порошенко воодушевился поступком США и обратился к ЕС

Порошенко призвал страны ЕС вслед за США признать голодомор геноцидом

"Призываю страны ЕС и международные организации последовать примеру США и признать Голодомор актом геноцида украинского народа", — сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что поднимал эту тему в ходе встречи с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

Ранее сообщалось, что сенат США признал голодомор на Украине геноцидом.