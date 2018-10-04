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Порошенко воодушевился поступком США и обратился к ЕС
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Порошенко призвал страны ЕС вслед за США признать голодомор геноцидом 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко обратился к странам ЕС с призывом последовать примеру сената США и признать голодомор 1932-1933 годов геноцидом, передает УНН.
"Призываю страны ЕС и международные организации последовать примеру США и признать Голодомор актом геноцида украинского народа", — сказал Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что поднимал эту тему в ходе встречи с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.
Ранее сообщалось, что сенат США признал голодомор на Украине геноцидом.
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