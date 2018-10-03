В СБУ ответили на угрозы Пашинина

Спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла заявления актера Анатолия Пашинина об угрозах и прослушке. Об этом сообщает «Обозреватель».
Гитлянская подчеркнула, что сотрудники СБУ работают исключительно в рамках закона, и назвала истории актера «странными».
«Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления», — заявила представительница ведомства.
Родившийся на Украине и снимавшийся в российских фильмах Пашинин в 2017 году присоединился к украинской армии в качестве добровольца. Он отправился в Донбасс и воевал против ополченцев.
Осенью 2018-го он заявил, что власти Украины планируют предъявить ему обвинения в финансировании террористов, призывам к свержению государственного строя и расправе над политическими деятелями, участии в незаконных вооруженных бандформированиях и разжигании межнациональной розни.
По словам Пашинина, его прослушивает СБУ, поэтому он специально говорит по телефону «чудовищные вещи». Также актер утверждает, что сотрудник СБУ «гомосексуального вида» угрожал ему и склонял его к самоубийству.