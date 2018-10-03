«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев

Кассир «Украинской железной дороги», заявившая, что ждет президента РФ Владимира Путина , возмутила украинцев.

Два дня назад Ирина Йосипенко, бывшая сотрудница медицинской службы Морской пехоты Украины , а ныне служащая аварийно-спасательного отряда Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, рассказала на своей странице в соцсети «Фейсбук», как покупала билет на железнодорожном вокзале в Киеве.

По словам Йосипенко, она пришла на вокзал за полчаса до отправления поезда, на котором планировала уехать. Касса для участников боевых действий была закрыта, а в кассе для военнослужащих горел свет, но никого не было. 15 минут спустя кассир вернулась на рабочее место, «вальяжно», смеясь и продолжая разговор с кем-то позади себя.

«Уважаемая, если бы мы так воевали, как вы работаете, Путин давно бы в Киеве был», — заявила Йосипенко кассиру.

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На это женщина ответила, что президент России «правильно бы сделал», а на вопрос о том, сепаратистка ли она, кассир ответила утвердительно, подчеркнув к тому же, что гордится этим.

«А, понятно. Теперь дайте мне билет на сейчас», — попросила Йосипенко, у которой «больше не было» ни слов, ни времени.

За два дня публикация Ирины Йосипенко собрала более двух тысяч лайков и 500 комментариев, большая часть которых содержала призывы уволить кассира. Между тем сама Йосипенко особо отметила комментарий одессита, который обрадовался, что на Украине есть не только «желто-голубые дегенераты», но и мыслящие люди.