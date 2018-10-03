Патриарх Филарет назвал дату получения автокефалии

Глава украинских раскольников назвал дату получения автокефалии

Предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что рассчитывает получить томос об автокефалии (указ о церковной независимости — прим. «Ленты.ру» ) уже на будущей неделе. Об этом он рассказал в эфире «5 канала», видео доступно на YouTube.

По его словам, решение об автокефалии может быть принято на Соборе Константинопольского патриархата, который пройдет с 9 по 11 октября. «Я думаю, что мы затягивать не будем созыв самого Собора. Если Томос будет принят 9-11 октября этого года, то в октябре месяце мы можем созвать этот [объединительный украинский] Собор. Если же Томос будет принят позже, то, конечно будет созван позже, но в этом году, мы надеемся, что все это свершится», — рассказал Филарет.

Он объяснил, что так называемый объединительный Собор будет состоять из 41 архиерея УПЦ КП, 12 архиереев Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и 10 архиереев Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Ранее стало известно, что глава Константинопольского патриархата Варфоломей пообещал предоставить Украине автокефалию.

Единственной канонической украинской церковью, признанной другими православными организациями, является УПЦ МП, имеющая статус самоуправляемой в структуре РПЦ. УПЦ КП и УАПЦ являются неканоническими, их не признают другие православные церкви.