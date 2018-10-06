Украинский политик рассказал об отдыхе в Крыму 

Лидер украинского движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук рассказал о своем отдыхе в Крыму.
"Крым — место, которое я любил и люблю. Там я отдыхал и отдыхаю сегодня, и это не является секретом ни для кого в Украине. Я и в этом году отдыхал, и в прошлом, и буду отдыхать дальше", — заявил Медведчук в программе "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр".
"Согласно действующему украинскому законодательству, конституции, Крым — территория Украины. Однако де-факто это сегодня Россия", — добавил он.