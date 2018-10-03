В ЛНР объяснили обострение ситуации в Донбассе

В ЛНР предположили, с чем связано обострение ситуации в Донбассе

Увеличение числа обстрелов и провокаций со стороны ВС Украины в Донбассе связано с предвыборной кампанией украинского президента Петра Порошенко , считает официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко

Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило о 12 обстрелах за сутки территории ЛНР со стороны украинских силовиков. Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться.

"Действительно, за последнее время мы видим нагнетание обстановки вдоль линии соприкосновения, количество провокаций увеличилось в разы. Мы связываем это с тем, что киевскому руководству нужна эскалация конфликта на Донбассе. В Украине полным ходом идет предвыборная кампания, Порошенко нужно отвлечь граждан от насущных проблем войной", — заявил Марочко в среду на брифинге.

Он уточнил, что подразделения Народной милиции ЛНР оперативно реагируют на меняющуюся обстановку.