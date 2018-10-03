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В ЛНР объяснили обострение ситуации в Донбассе
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В ЛНР предположили, с чем связано обострение ситуации в Донбассе 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Увеличение числа обстрелов и провокаций со стороны ВС Украины в Донбассе связано с предвыборной кампанией украинского президента Петра Порошенко, считает официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило о 12 обстрелах за сутки территории ЛНР со стороны украинских силовиков. Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться.
"Действительно, за последнее время мы видим нагнетание обстановки вдоль линии соприкосновения, количество провокаций увеличилось в разы. Мы связываем это с тем, что киевскому руководству нужна эскалация конфликта на Донбассе. В Украине полным ходом идет предвыборная кампания, Порошенко нужно отвлечь граждан от насущных проблем войной", — заявил Марочко в среду на брифинге.
Он уточнил, что подразделения Народной милиции ЛНР оперативно реагируют на меняющуюся обстановку.
"На все возникающие угрозы, принимаем контрмеры. И в случае, если Киев пойдет на эскалацию конфликта, нам есть, чем ему ответить", — сказал Марочко.
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