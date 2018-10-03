Клинтон сравнила «вмешательство в выборы» с 11 сентября, а Трампа назвала нацистом

Экс-госсекретарь считает, что нынешний президент и ее конкурент на выборах 2016 Дональд Трамп «ничего не сделал» для отражения российской агрессии.

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон сравнила эфемерное российское вмешательство в выборы США в 2016 году с терактами 11 сентября. Она объяснила такое глубокомысленное умозаключение тем, что якобы оба «происшествия» это — «атаки иностранной силы на Соединенные штаты». Об этом она завила на ежегодной конференции журнала The Atlantic. Ее слова приводит издание The Washington Post.

Однако Клинтон подчеркнула, что в отличие от Джорджа Буша , Дональд Трамп никак не ответил на эту агрессию. Содержание своей речи на конференции она посвятила исключительно рассматриванию не просто одной соринки, а целого лесоповала в глазах Трампа.

Она припомнила ему и комплименты в адрес Путина, и противоречивые высказывания насчет «вмешательства Москвы в выборы». На десерт она обвинила нынешнего президента в том, что он «встал на сторону белых националистов» во время беспорядков в Шарлоттсвилле, косвенно таким образом назвав его расистом.