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Клинтон сравнила «вмешательство в выборы» с 11 сентября
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Клинтон сравнила «вмешательство в выборы» с 11 сентября, а Трампа назвала нацистом 

ТК «Звезда» + ещё 1 48 минут назад
Фото: globallookpress.com
Экс-госсекретарь считает, что нынешний президент и ее конкурент на выборах 2016 Дональд Трамп «ничего не сделал» для отражения российской агрессии.
Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон сравнила эфемерное российское вмешательство в выборы США в 2016 году с терактами 11 сентября. Она объяснила такое глубокомысленное умозаключение тем, что якобы оба «происшествия» это — «атаки иностранной силы на Соединенные штаты». Об этом она завила на ежегодной конференции журнала The Atlantic. Ее слова приводит издание The Washington Post.
Однако Клинтон подчеркнула, что в отличие от Джорджа Буша, Дональд Трамп никак не ответил на эту агрессию. Содержание своей речи на конференции она посвятила исключительно рассматриванию не просто одной соринки, а целого лесоповала в глазах Трампа.
Она припомнила ему и комплименты в адрес Путина, и противоречивые высказывания насчет «вмешательства Москвы в выборы». На десерт она обвинила нынешнего президента в том, что он «встал на сторону белых националистов» во время беспорядков в Шарлоттсвилле, косвенно таким образом назвав его расистом.
В завершении она назвала виновных в своем поражении на выборах. По ее мнению, ее лишили кресла в Овальном кабинете некая «российская компания», WikiLeaks, аналитическая фирма Cambridge Analytica, а также организации, связанные с Республиканской партией.
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