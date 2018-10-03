МИД Испании вновь вызывал посла Бельгии из-за высказываний спикера парламента Фландрии

МИД Испании снова вызвал посла Бельгии из-за заявлений фламандского спикера

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Испанский МИД во второй раз вызвал посла Бельгии Марка Калькуна, чтобы потребовать объяснений по поводу новых высказываний спикера парламента Фландрии (одного из трех регионов страны) Яна Пьеманса, назвавшего Испанию недостаточно демократической страной, сообщает издание Eco Diario.

Пьеманс, являющийся членом партии сторонников независимости Фландрии «Новый фламандский альянс», в начале сентября написал письмо содержащейся в тюрьме Карме Форкадель — бывшему спикеру парламента Каталонии. В своем послании фламандский политик назвал антидемократическим насилием действия Мадрида в связи с проведением каталонского референдума о независимости. Он заявил, что «центральное правительство Испании не выполняет условий для членства в Евросоюзе».

По данным издания, испанский МИД сообщил, что государственный секретарь страны по делам ЕС Марко Агириано принял посла в пятницу на прошлой неделе, выразив глубокую обеспокоенность из-за новых заявлений спикера парламента, пишет издание.

Агириано заявил послу Бельгии, что Испания является «полноценной демократией», а заявления Пьеманса «неприемлемы для дружественной страны, союзника и члена ЕС, такого как Испания».

Ранее сообщалось, что испанский МИД уже вызывал посла Бельгии для объяснений по поводу высказываний спикера парламента Фландрии.

Референдум по вопросу независимости прошел в Каталонии 1 октября 2017 года. В нем приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным. Основываясь на результатах этого голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент.