Ещё
МИД Испании вновь вызывал посла Бельгии из-за высказываний спикера парламента Фландрии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Испании снова вызвал посла Бельгии из-за заявлений фламандского спикера 

РИА Новости + ещё 1 5 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Испанский МИД во второй раз вызвал посла Бельгии Марка Калькуна, чтобы потребовать объяснений по поводу новых высказываний спикера парламента Фландрии (одного из трех регионов страны) Яна Пьеманса, назвавшего Испанию недостаточно демократической страной, сообщает издание Eco Diario.
Пьеманс, являющийся членом партии сторонников независимости Фландрии «Новый фламандский альянс», в начале сентября написал письмо содержащейся в тюрьме Карме Форкадель — бывшему спикеру парламента Каталонии. В своем послании фламандский политик назвал антидемократическим насилием действия Мадрида в связи с проведением каталонского референдума о независимости. Он заявил, что «центральное правительство Испании не выполняет условий для членства в Евросоюзе».
По данным издания, испанский МИД сообщил, что государственный секретарь страны по делам ЕС Марко Агириано принял посла в пятницу на прошлой неделе, выразив глубокую обеспокоенность из-за новых заявлений спикера парламента, пишет издание.
Агириано заявил послу Бельгии, что Испания является «полноценной демократией», а заявления Пьеманса «неприемлемы для дружественной страны, союзника и члена ЕС, такого как Испания».
Ранее сообщалось, что испанский МИД уже вызывал посла Бельгии для объяснений по поводу высказываний спикера парламента Фландрии.
Референдум по вопросу независимости прошел в Каталонии 1 октября 2017 года. В нем приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным. Основываясь на результатах этого голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент.
РИА Новости: последние новости
Премьер-министр Армении заявил, что готовится уйти в отставку в ближайшее время Демонстранты заблокировали все подступы к парламенту Армении Новым президентом Ирака стал Бархам Салех
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ситуация в Ереване резко обострилась215
В США оправдались за угрозы нанести удар по России73
Ведущая оскорбила гостя и попыталась выгнать из студии882
В России ответили на угрозы США нанести удар397
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг30
Видео
00:29
Названа причина смерти Карцева
Шоу-бизнес
05:29
Россиян потянуло в Солсбери
Общество
01:27
У Калининграда взорвался паром с пассажирами
Происшествия
02:46
Звезда «Брата-2» рассказала о попытке самоубийства
Шоу-бизнес
00:41
ОБСЕ обнаружила «Бук» силовиков в Донбассе
В мире Армия
02:57
Пострадавший от пыток в колонии вышел на свободу
Происшествия
01:15
8-летняя девочка накинулась на вооруженных грабителей
Происшествия Другое
01:42
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
В мире
06:37
Покойного Кобзона унизили после смерти Азнавура
Шоу-бизнес
01:26
Скрипаль поддержал воссоединение Крыма с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение