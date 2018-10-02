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Акула выбросилась на берег, чтобы поесть
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Акула выбросилась на берег, чтобы поесть 

Рамблер 49 минут назад
Отдыхающим на одном из пляжей Мозамбика довелось увидеть вблизи тигровую акулу, выбросившуюся на берег. Опасного хищника привлекло мясо мёртвого кита, тушу которого выкинуло на мелководье недалеко от побережья. Морское четырёхметровое животное поначалу не могло уплыть в океан, расположившись на теле горбатого кита, но затем сильные волны вынесли акулу вместе с добычей практически на самый берег, где удивлённые очевидцы с интересом наблюдали за происходящим. Вскоре акуле удалось развернуться и уплыть обратно в океан, оставив многотонную тушу кита на радость местным жителям, которым достались мясо и жир огромной рыбы.
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